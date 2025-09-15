Магнитные бури сегодня, 15 сентября: что завтра, депрессия, апатия, боли

Сегодня, 15 сентября, на Земле фиксируется сильная магнитная буря уровня G3, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Что известно о магнитных бурях 15 и 16 сентября

По данным экспертов ИКИ РАН, магнитная буря фиксируется на фоне заметного роста скорости солнечного ветра в результате попадания планеты в зону действия крупной корональной дыры, границу которой Земля пересекла вчера в районе полуночи.

«Событие в общих чертах прогнозировалось еще несколько дней назад, однако сила бури стала неожиданной и в настоящий момент заметно превосходит расчеты. Все агентства ставили в прогнозах максимальные уровни около G1. Исходя из мировых каталогов, последний раз событие сравнимой и большей интенсивности происходило 1–2 июня этого года, то есть более трех месяцев назад. Изначально ожидалось, что общая продолжительность ухудшения геомагнитной обстановки составит не менее чем пять суток, и в настоящее время этот прогноз остается в силе. Полная нормализация ситуации в околоземном пространстве произойдет не раньше четверга-пятницы этой недели. В то же время неправильно считать, что весь этот период будут наблюдаться непрерывные магнитные бури», — отметили ученые.

Завтра, 16 сентября, на Земле ожидается магнитная буря уровня G1, резюмировали специалисты из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как пережить период сильной магнитной бури

Врач-диетолог Ирина Писарева рекомендует в период геомагнитных ударов отказаться от алкоголя, курения и фастфуда.

«Чтобы сохранить хорошее самочувствие, также нужно снизить уровень стресса. В этом поможет здоровый правильный сон, отказ от вредных привычек, таких как курение и алкоголь. Стоит отказаться от кофе, который также стимулирует нервную деятельность и может провоцировать различные головные боли. Необходимо просыпаться не слишком поздно и ложиться не позже 23:00», — заявила она.

Заслуженный врач России доктор медицинских наук, профессор Юрий Серебрянский в беседе с NEWS.ru рассказал, что в период магнитных бурь особенно плохо чувствуют себя люди с симптомами гипертонического криза.

«Недомогания могут быть связаны с изменением скорости ветра или артериального давления. Повышение атмосферного давления приводит к падению артериального, а снижение атмосферного давления приводит к образованию гипертонического криза. Особенно скверно себя чувствуют больные, которые уже имеют эти заболевания. У них возникает нестабильность по артериальному давлению, свертыванию и сгущению крови. Колебательные процессы распространяются на организм, часто возникают перебои в сердечном ритме», — пояснил врач.

