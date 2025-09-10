Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 16:32

Трескучий мороз и холод до -23? Погода в Москве в январе: чего ждать

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Январь 2026 года в Москве ожидается типично зимним месяцем с устойчивыми отрицательными температурами и регулярными снегопадами. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на начало следующего года, ждать ли трескучего мороза и холода до -23 градусов?

Какая погода будет в Москве в январе 2026 года

По предварительным данным метеосервисов, среднемесячная температура января в Москве составит от -6 до -11 градусов, что соответствует климатической норме для самого холодного месяца года.

Первая неделя января будет относительно мягкой, с температурой днем от -3 до -7 градусов, ночью — от -7 до -12 градусов. Вторая неделя, с 8 по 14 января, принесет постепенное похолодание до -4–9 градусов днем и до -13 градусов ночью.

В период с 15 по 21 января ожидается наиболее холодная погода с температурой до -10 градусов днем и до -17 градусов ночью. Завершающая неделя месяца принесет небольшое потепление, когда столбики термометров не будут опускаться ниже -10 градусов.

Также январь будет характеризоваться преобладанием пасмурной погоды с частыми снегопадами. Общее количество осадков составит 41–63 мм, что соответствует средним многолетним значениям. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 742–779 мм ртутного столба, ветер преимущественно юго-западного направления со скоростью 4–9 м/с. Влажность воздуха сохранится на высоком уровне — 85–90%.

Метеорологи отмечают, что такой характер погоды соответствует климатической норме для Центральной России. Средняя температура января в столице составляет -8 градусов, а количество осадков — около 50 мм.

Таким образом, в Москве в январе не прогнозируются трескучий мороз и холод до -23 градусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в январе 2026 года

В Санкт-Петербурге январь 2026 года ожидается относительно мягким для зимнего месяца, с типичными для региона температурными показателями и частыми осадками. Среднемесячная температура составит от -3 до -7 градусов, что соответствует климатической норме.

Январь в Северной столице начнется с умеренных морозов. В первой декаде месяца дневные температуры составят от -2 до -5 градусов, ночные — от -6 до -12 градусов. Середина месяца станет наиболее холодным периодом с показателями от -7 до -10 градусов днем и от -8 до -14 градусов ночью. Завершится январь небольшим потеплением до -4 градусов днем и до -7 градусов ночью.

Месяц будет характеризоваться преобладанием пасмурной погоды с частыми осадками в виде снега и мокрого снега. Общее количество осадков составит 50–60 мм. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 740–775 мм ртутного столба, ветер преимущественно юго-западного направления со скоростью 3–6 м/с. Влажность воздуха сохранится на высоком уровне — 85–95%.

Москва
новости
погода
синоптики
Иван Смирнов
И. Смирнов
