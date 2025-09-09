Огненная метель и холод до -25? Погода в Москве в декабре: чего ждать

Декабрь 2025 года в Москве ожидается типичным для зимнего сезона, с устойчивыми отрицательными температурами и регулярными снегопадами, сообщают синоптики. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице в начале зимы, ждать ли огненной метели и холода до -25 градусов?

Какая погода будет в Москве в декабре

По предварительным данным метеосервисов, среднемесячная температура декабря составит — от -3 до -7 градусов, что соответствует климатической норме для первого зимнего месяца.

Декабрь в Москве начнется с относительно мягких температур. В начале месяца дневные показатели составят от -1 до -3 градусов, ночные — от -5 до -7 градусов. К середине месяца похолодает. Днем — от -3 до -5 градусов, ночью — от -7 до -9 градусов. Последняя неделя декабря принесет наиболее низкие температуры — до -12 градусов ночью и до -7 градусов днем.

Также декабрь будет характеризоваться преобладанием пасмурной погоды с частыми снегопадами. Общее количество осадков составит около 54 мм, что соответствует средним многолетним значениям. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 743–748 мм ртутного столба, ветер преимущественно южного направления со скоростью 3–5 м/с. Влажность воздуха сохранится на высоком уровне — 85–90%.

Метеорологи отмечают, что такой характер погоды соответствует климатической норме для центральной России. Средняя температура декабря в Москве составляет -5 градусов, а количество осадков — около 50 мм.

Таким образом, в российской столице в декабре огненной метели и холода до -25 градусов не прогнозируется.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в декабре

Декабрь 2025 года в Санкт-Петербурге ожидается относительно мягким, с температурными показателями, близкими к климатической норме, но с частыми оттепелями и осадками в виде дождя и мокрого снега. Среднемесячная температура составит от -3 до -5 градусов, что соответствует типичным значениям для первого зимнего месяца.

Первая неделя декабря будет наиболее теплой, с температурой днем от 0 до -2 градусов, ночью — от -3 до -5 градусов. Вторая неделя принесет постепенное похолодание до -4 градусов днем и до -6 градусов ночью. Третья неделя ожидается наиболее холодной, с температурой от -3 до -5 градусов днем и от -5 до -7 градусов ночью. Завершающая неделя года покажет небольшое потепление до -1 градуса днем и до -3 градусов ночью.

Декабрь в Северной столице будет характеризоваться преобладанием пасмурной погоды с частыми осадками. Общее количество осадков составит около 50–60 мм, что соответствует средним многолетним значениям. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 748–752 мм ртутного столба, ветер преимущественно юго-западного направления со скоростью 3–5 м/с. Влажность воздуха сохранится на высоком уровне — 85–90%, что усилит ощущение сырости и холода.

