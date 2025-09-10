Магнитные бури сегодня, 10 сентября: что завтра, гипертония, недомогание

Сегодня, 10 сентября, на Земле фиксируется магнитная буря уровня G1, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 10 и 11 сентября

По данным экспертов ИКИ РАН, магнитная буря отсутствовала в прогнозах, которые еще накануне были полностью окрашены в зеленые цвета.

«Основной причиной магнитных бурь являются внешние удары со стороны Солнца (приход облаков плазмы или потоков быстрого солнечного ветра от корональных дыр), однако графики солнечного ветра показывают, что к Земле сегодня ночью вообще ничего не приходило. Даже при очень богатом воображении на профиле скорости в начале суток не удается разглядеть ничего, что можно было бы отождествить с причиной столь резкого события (а геомагнитный индекс не рос длительное время, а увеличился скачком как при внезапном ударе). По-видимому, единственным объяснением произошедшего, выглядящим хоть сколь-либо научно, является формирование так называемой необычно крупной суббури — явления, при котором энергия магнитосферы высвобождается без явных внешних причин. Речь, как правило, идет о спонтанном нарушении равновесия в хвосте магнитосферы Земли (протяженной структуры, которая тянется в длину более чем на 100 тысяч километров в антисолнечном направлении», — отметили ученые.

Интенсивность геомагнитных колебаний превысила уровень слабой, G1, но до уровня средней магнитной бури, G2, возмущения геомагнитного поля не дотянулись.

Следующее заметное усиление геомагнитной активности ожидается 14 и 15 сентября, когда К-индекс может достичь пяти баллов (слабая магнитная буря уровня G1).

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Почему магнитные бури влияют на здоровье людей, советы врачей

Врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с NEWS.ru объяснил, что магнитные бури, которые происходят на Земле, влияют на самочувствие некоторых людей, потому что в человеческом теле содержится много электролитов.

«Мы все состоим из электролитов. Все наши жидкости — это электролиты. В их составе очень много минералов и металлов. Это вещества, которые реагируют на электрический ток [создающий магнитное поле]. И не всегда в лучшую сторону это происходит», — отметил врач.

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко советует временно воздержаться от физических и умственных нагрузок и рекомендует больше времени проводить на свежем воздухе. Специалист отметила, что чувствительнее всего магнитные бури воспринимают гипертоники и гипотоники.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон — не менее семи — девяти часов — позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — заявила медик.

