12 сентября 2025 в 09:37

Принц Гарри прибыл на поезде в Киев

Британский принц Гарри прибыл на поезде в Киев, сообщила газета The Guardian. В ходе визита он встретится с премьером Украины Юлией Свириденко. Кроме того, принц вместе с представителями фонда Invictus Games планирует обсудить инициативы по реабилитации раненых военных.

Во время визита в столицу Украины он и команда фонда Invictus Games намерены детально обсудить инициативы по поддержке и реабилитации раненых, — говорится в сообщении.

Ранее глава офиса украинского главы государства Андрей Ермак заявил, что президент Финляндии Александр Стубб прибыл в республику с официальным визитом. Глава государства встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским и обсудил с ним гарантии безопасности, инвестиции в инфраструктуру и евроинтеграцию.

Кроме того, в Киев приезжал и спецпредставитель президента США Кит Келлог. Основными темами его переговоров с Зеленским были гарантий безопасности для Украины и антироссийские санкции. Кроме того, был поднят вопрос о сотрудничестве в вопросе производства оружия.

