11 сентября 2025 в 11:37

Лидер одной из стран НАТО прибыл на Украину

Президент Финляндии прибыл на Украину для встречи с Зеленским

Александр Стубб Александр Стубб Фото: IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб прибыл на Украину, сообщил глава офиса украинского главы государства Андрей Ермак в своем Telegram-канале. В ходе визита он встретится с лидером Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудят гарантии безопасности, инвестиции в инфраструктуру и евроинтеграцию.

Вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой встретили в начале визита на Украину президента Финляндии Александра Стубба, — написал Ермак.

Ранее Стубб заявил, что страны Евросоюза рассматривают свое участие в гарантиях безопасности Украины в четырех направлениях. Речь идет о поддержке на земле, в воздухе, на море и в космосе. По его словам, в каждом из этих направлений есть до 20 различных способов участия, и Европа готова рассматривать их комплексно.

До этого президент Польши Кароль Навроцкий отметил, что присутствие польской армии на Украине исключено, в этом нет необходимости. Он добавил, что если появится соответствующая необходимость, на Украину должны быть отправлены войска других стран НАТО, а не государств восточного ее фланга.

