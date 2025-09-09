Стало известно, отправит ли Польша свои войска на Украину Навроцкий исключил присутствие польских войск на Украине

Присутствие польской армии на Украине исключено, в этом нет необходимости, заявил президент Польши Кароль Навроцкий. На пресс-конференции после переговоров с коллегой из Финляндии Александером Стуббом в Хельсинки, трансляцию которой вел телеканал TVP Info, он отметил, что не будет давать своего согласия на отправку контингента на Украину.

Присутствие Войска Польского на Украине, с моей точки зрения, исключено, в этом нет необходимости <…>. Я не собираюсь давать свое согласие на отправку польских военных на Украину, — объявил Навроцкий.

Польский президент уточнил, что, если появится соответствующая необходимость, то на Украину должны быть отправлены войска других стран НАТО, а не государств восточного ее фланга. Он также добавил, что Варшава продолжит оказывать помощь Киеву в «ближайшие месяцы и годы, вплоть до наступления долгосрочного мира».

Ранее министр внутренних дел республики Марчин Кервиньский сообщил, что более тысячи граждан Украины покинули территорию Польши с начала 2025 года. Причиной депортации стало нарушение польского законодательства со стороны этих лиц.