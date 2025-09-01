Польша депортировала свыше тысячи украинцев с начала года

Более тысячи граждан Украины покинули территорию Польши с начала 2025 года, сообщил министр внутренних дел республики Марчин Кервиньский в эфире радиостанции Radio Zet. Причиной депортации стало нарушение польского законодательства со стороны этих лиц.

С начала года имеется более тысячи человек, которые были вынуждены покинуть Польшу в связи с тем, что они нарушили польское законодательство и не вели себя как подобает гостям, — сказал Кервиньский.

Министр также анонсировал скорое внесение в парламент обновленного законопроекта о правовом статусе украинских беженцев. Новый вариант документа, подготовленный после вето президента Кароля Навроцкого, предусматривает серьезное ужесточение условий предоставления социальной поддержки.

Кервиньский пояснил, что подготовленный законопроект затрагивает несколько ключевых аспектов политики в отношении мигрантов. По его словам, документом предусматривается продление временного защитного статуса для беженцев при условии, что право на социальные пособия будет напрямую увязано с официальным трудоустройством в стране.

Также министр уточнил, что новые положения предполагают введение обязательной биометрической идентификации для граждан Украины при въезде на территорию Польши. Кроме того, планируется ужесточить правила приграничного перемещения, чтобы исключить возможность получения социальных выплат лицами, фактически проживающими за пределами Польши.

Ранее в Европе призвали отказать украинским беженцам в повышенных пособиях. Сопредседатель немецкой фракции АдГ Тино Хрупалла заявил, что система их поддержки выглядит несправедливой. Политик также призвал оказывать помощь украинцам только в натуральной форме.