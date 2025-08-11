В Европе призвали отказать украинским беженцам в повышенных пособиях Член АдГ Хрупалла: ФРГ должна отказать украинским беженцам в высоких пособиях

Немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) потребовала пересмотреть систему выплат для украинских беженцев. Сопредседатель фракции АдГ Тино Хрупалла в интервью ZDF заявил, что текущая система поддержки украинцев выглядит несправедливой, так как они получают повышенные пособия.

Необходимо прекратить злоупотребления! Украинцы должны получать помощь только в натуральной форме, как обычные просители убежища, — подчеркнул он.

Ранее выяснилось, что власти Финляндии могут отменить выплаты украинским беженцам, которых в стране насчитывается около 45 тысяч. С такой инициативой выступила заместитель премьер-министра и министр финансов Финляндии Риикка Пурра.

Кроме того, премьер-министр Баварии и глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер выступил за полную отмену пособий Bürgergeld для украинских беженцев. По словам политика, это решение должно касаться не только новых прибывших, но и тех, кто уже находится на территории Германии.