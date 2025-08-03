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03 августа 2025 в 18:05

Одна европейская страна пригрозила отменой пособий для украинских беженцев

Премьер Баварии предложил отменить в ФРГ гражданские пособия для украинцев

Маркус Зедер Маркус Зедер Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Баварии и глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер в интервью телеканалу ZDF выступил за полную отмену пособий Bürgergeld для украинских беженцев. По словам политика, это решение должно касаться не только новых прибывших, но и тех, кто уже находится на территории Германии.

Необходимо побеспокоиться о том, чтобы больше не выплачивались Bürgergeld для всех тех, кто прибывает с Украины, — сказал Зедер.

Он подчеркнул, что Германия остается единственной страной, предоставляющей такого рода выплаты украинским гражданам. По мнению премьера, многие люди даже с хорошим образованием предпочитают не работать, потому что получают стабильную поддержку от государства.

Bürgergeld предназначена в первую очередь для граждан Германии и резидентов, оказавшихся без работы или в сложной финансовой ситуации. Пособие выплачивается до момента трудоустройства, при этом получателю также предоставляется доступ к медицинским услугам, а страховые взносы покрывает государство.

Ранее с аналогичным предложением выступил Штефан Майер. По его словам, почти 150 тысяч мужчин из Украины, проживающих в Германии, получают пособие Bürgergeld. Майер подчеркнул, что беженцы должны выбрать либо работать в Германии, либо служить в ВСУ.

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