Премьер-министр Баварии и глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер в интервью телеканалу ZDF выступил за полную отмену пособий Bürgergeld для украинских беженцев. По словам политика, это решение должно касаться не только новых прибывших, но и тех, кто уже находится на территории Германии.

Необходимо побеспокоиться о том, чтобы больше не выплачивались Bürgergeld для всех тех, кто прибывает с Украины, — сказал Зедер.

Он подчеркнул, что Германия остается единственной страной, предоставляющей такого рода выплаты украинским гражданам. По мнению премьера, многие люди даже с хорошим образованием предпочитают не работать, потому что получают стабильную поддержку от государства.

Bürgergeld предназначена в первую очередь для граждан Германии и резидентов, оказавшихся без работы или в сложной финансовой ситуации. Пособие выплачивается до момента трудоустройства, при этом получателю также предоставляется доступ к медицинским услугам, а страховые взносы покрывает государство.

Ранее с аналогичным предложением выступил Штефан Майер. По его словам, почти 150 тысяч мужчин из Украины, проживающих в Германии, получают пособие Bürgergeld. Майер подчеркнул, что беженцы должны выбрать либо работать в Германии, либо служить в ВСУ.