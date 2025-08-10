В Финляндии захотели оставить украинских беженцев без денег

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Власти Финляндии могут отменить выплаты украинским беженцам, которых в стране насчитывается около 45 тысяч, сообщает Yle. По информации издания, с такой инициативой выступила заместитель премьер-министра и министр финансов Финляндии Риикка Пурра.

Она разработала проект бюджета на 2026 год, предложив отменить интеграционную компенсацию, которая выплачивается муниципалитетам и социальным службам за принятых просителей убежища и беженцев. При этом муниципалитетам по-прежнему придется отвечать за интеграцию иммигрантов, но средства на нее местным властям придется добывать из других источников.

Пурра считает, что отказ от выплат позволит Финляндии сэкономить €317 млн (29,4 млрд рублей) в течение двух лет. Чтобы эта мера вступила в силу, новый законопроект должен быть одобрен парламентом. Аналитики в свою очередь отметили, что беженцы пользуются положением: получают выплаты, а вот работать не стремятся. По их мнению, от украинцев «устала вся Европа», поэтому схожие инициативы, вероятно, будут прорабатываться всеми европейскими странами.

Ранее сообщалось, что в Финляндии прошел автопробег с требованием открыть границу с Россией. Как отметил один из организаторов, депутат горсовета Лаппеенранты Иван Девяткин, люди имеют право пересекать восточную границу, иметь возможность видеть свои семьи и близких.

