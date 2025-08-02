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02 августа 2025 в 20:43

В Финляндии требуют открыть границу с Россией

В Финляндии прошел массовый автопробег к закрытому КПП с Россией

Фото: IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

В Финляндии прошел автопробег с требованием открыть границу с Россией, сообщил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) один из организаторов, депутат горсовета Лаппеенранты Иван Девяткин. Конечной точкой автопробега стал закрытый КПП «Нуйямаа» («Брусничное»).

Мы имеем право пересекать восточную границу, видеть наших близких, родственников, семью и любимых, — рассказал Девяткин.

Ранее стало известно о километровых очередях из желающих выехать из Эстонии в Россию. Людям приходится стоять в очереди на МАПП Нарва — Ивангород до 10 часов. Они едут в Россию, чтобы попутешествовать и закупиться продуктами.

До этого появилась информация, что популярные спа-курорты в Финляндии оказались на грани банкротства из-за отсутствия российских туристов. В местных СМИ все чаще появляются статьи с заголовками «Легендарный спа-курорт объявляется банкротом». За последнее время с финансовыми проблемами столкнулись спа-отель Yyteri, база отдыха со спа-центром Pajarinhovi в Китеэ и спа-центр Runni.

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автопробеги
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