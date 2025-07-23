Спа-курорты Финляндии терпят крах из-за отсутствия русских туристов

Популярные спа-курорты в Финляндии оказались на грани банкротства из-за отсутствия российских туристов, сообщает Talouselama. По данным издания, в местных СМИ все чаще появляются статьи с заголовками: «Легендарный спа-курорт объявляется банкротом».

Так, за последнее время с финансовыми проблемами столкнулись спа-отель Yyteri, база отдыха со спа-центром Pajarinhovi в Китеэ и спа-центр Runni. Последним стало банкротство спа-отеля Yyteri в Пори. Его задолженность только перед пенсионной страховой компанией Elo составила почти €75 тысяч (6,8 млн рублей).

Ранее сообщалось, что на границе Калининградской области образовалась гигантская пробка из автомобилей с немецкими и польскими туристами. Зарубежные туроператоры активно продают туры в этот регион. Ажиотаж вызван низкими ценами и более высоким качеством сервиса по сравнению с Европой.

До этого стало известно, что туристический бизнес в Восточной Финляндии находится на грани исчезновения из-за отсутствия путешественников из России. Финны пытаются привлекать туристов из стран Европы, но возникают сложности. Например, недавно немецкий туроператор отменил чартерные рейсы в Савонлинну из-за того, что было продано очень мало путевок.