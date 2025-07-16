Туризм в европейской стране оказался под угрозой без россиян

Туризм в европейской стране оказался под угрозой без россиян Yle: в Восточной Финляндии без гостей из России туризм оказался на грани краха

Туристический бизнес в Восточной Финляндии находится на грани исчезновения из-за отсутствия путешественников из России, сообщает портал Yle. Финны пытаются привлекать туристов из стран Европы, но возникают сложности.

В статье приводится пример недавней отмены немецким туроператором чартерных рейсов в Савонлинну. Выяснилось, что было продано очень мало путевок. Журналисты отмечают, что финским туроператорам приходится «вешать замки» на свои компании.

Ранее сообщалось, что Хельсинкский городской суд признал конфискацию российского имущества в Финляндии законной. Москва оспаривала возможность таких действий со стороны финских властей.

Исполнительная служба страны арестовала десятки российских активов на сумму не менее €40 млн (3,1 млрд рублей) по требованию украинской энергетической компании «Нафтогаз». Большая часть активов пока находится под арестом.

Тем временем военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что Финляндия планирует заминировать всю границу с Россией. По его словам, страна намерена последовать примеру прибалтийских государств.