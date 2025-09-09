В Финляндии назвали четыре направления гарантий безопасности Украины

Страны Евросоюза рассматривают свое участие в гарантиях безопасности Украины в четырех направлениях, заявил президент Финляндии Александр Стубб на пресс-конференции с президентом Польши Каролем Навроцким в Хельсинки. Речь идет о поддержке на земле, в воздухе, на море и в космосе. Трансляцию мероприятия вела канцелярия главы государства.

Что касается поддержки Европы, то в военной сфере есть четыре простых направления. Одно — на земле, другое — в воздухе, третье — на море, и четвертое — разведка или даже космос, — отметил Стубб.

По его словам, в каждом из этих направлений «есть до 20 различных способов участия», и Европа готова рассматривать их комплексно. Политик подчеркнул, что финская сторона примет участие в гарантиях безопасности Украины «тем или иным образом».

Ранее сообщалось, что украинские власти столкнулись с серьезным дефицитом средств на военные нужды до конца 2025 года. Отмечается, что нехватка составляет порядка 300 млрд гривен (около 600 млрд рублей). Источников покрытия этих потребностей на данный момент у Киева нет.