Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 13:43

В Финляндии назвали четыре направления гарантий безопасности Украины

Стубб: страны ЕС рассматривают четыре направления поддержки Украины

Александр Стубб Александр Стубб Фото: IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

Страны Евросоюза рассматривают свое участие в гарантиях безопасности Украины в четырех направлениях, заявил президент Финляндии Александр Стубб на пресс-конференции с президентом Польши Каролем Навроцким в Хельсинки. Речь идет о поддержке на земле, в воздухе, на море и в космосе. Трансляцию мероприятия вела канцелярия главы государства.

Что касается поддержки Европы, то в военной сфере есть четыре простых направления. Одно — на земле, другое — в воздухе, третье — на море, и четвертое — разведка или даже космос, — отметил Стубб.

По его словам, в каждом из этих направлений «есть до 20 различных способов участия», и Европа готова рассматривать их комплексно. Политик подчеркнул, что финская сторона примет участие в гарантиях безопасности Украины «тем или иным образом».

Ранее сообщалось, что украинские власти столкнулись с серьезным дефицитом средств на военные нужды до конца 2025 года. Отмечается, что нехватка составляет порядка 300 млрд гривен (около 600 млрд рублей). Источников покрытия этих потребностей на данный момент у Киева нет.

Финляндия
Александр Стубб
Украина
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В «Газели» на трассе в сторону Петербурга нашли полтонны эфедрона
Политолог рассказал, стоит ли ждать отставки Макрона
Раскрыто, как украинские военные проворонили удар по Генштабу ВСУ в Киеве
Протестующие в Непале хотят назначить премьером бывшего рэпера
Пьяный мужчина ограбил автобус ради мелочи из кассы водителя
Лучший отдых с детьми в сентябре: 10 идей для поездки
Появились кадры с издевательствами над мобилизованными ВСУ в ходе обучения
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 9 сентября
Чистяков высказался о непопадании в список на олимпийскую квалификацию
Россиянам объяснили, какая форма получения льгот наиболее выгодная
В РПЦ призвали обложить россиян десятиной
Россиянка проглотила иглу для чистки каналов во время приема стоматолога
Военэксперт ответил, какими дронами ВСУ могли атаковать Сочи
Иностранец убил приятеля после бытовой ссоры в Башкирии
«Мы жестко осуждаем»: в МИД набросились на Запад из-за Додика
Конькобежка Саютина раскрыла, как узнала о допуске к квалификации Олимпиады
Пленный ВСУ раскрыл, чем их накачивали командиры
Протестующие в Непале избили бывшего премьера и главу МИД
Женщина стала матерью после шести рецидивов рака
Диетолог рассказала, чем полезен лук
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.