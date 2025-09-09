Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 11:45

Украина столкнулась с катастрофической нехваткой средств на военные нужды

На Украине не хватает около 300 млрд гривен на военные нужды

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Украинские власти столкнулись с серьезным дефицитом средств на военные нужды до конца 2025 года, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники. По информации издания, дефицит составляет порядка 300 млрд гривен (около 600 млрд рублей).

При этом первые подсчеты министерства обороны Украины показали, что стране не хватает 417 млрд гривен (порядка 834 млрд рублей). Источников покрытия этих потребностей на данный момент у Киева нет. Отмечается, что в июле текущего года бюджет уже пересматривали, увеличив финансирование обороны на 400 млрд гривен (800 млрд рублей). Однако еще тогда в Минфине страны посчитали, что этой суммы будет недостаточно.

Ранее сообщалось, что Правительство Украины официально ввело запрет на выезд за границу для действующих и бывших чрезвычайных и полномочных послов. Незадолго до введения нового ограничения из страны сбежал бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

До этого политолог Грег Саймонс выразил мнение, что боевые действия на Украине, скорее всего, не прекратятся до полной победы России. По его словам, на такой сценарий завершения конфликта указывает ряд причин. В первую очередь к этому ведет зависимость Украины от США и европейских стран.

