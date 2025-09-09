Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 11:34

Политолог предположил, сколько еще будет продолжаться конфликт на Украине

Политолог Саймонс заявил, что конфликт на Украине продолжится до победы России

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Боевые действия на Украине, скорее всего, не прекратятся до полной победы России, такое мнение высказал профессор Международного университета Даффодил в Дакке Грег Саймонс. По его словам, которые приводит Lenta.ru, для Киева это означает сокрушительное поражение.

В нынешних условиях более вероятно продолжение конфликта вплоть до полного и сокрушительного поражения Украины, — убежден Саймонс.

Как уточнил политолог, на такой сценарий завершения конфликта указывает ряд причин. В первую очередь к этому ведет зависимость Украины от США и европейских стран. Саймонс обратил внимание, что союзники Киева не собираются прекращать боевые действия.

Кроме того, политолог высказался против популярного среди экспертов «корейского сценария». Он объяснил это тем, что такой вариант не решает проблему безопасности для России.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал слова президента Владимира Зеленского о победе Украины плагиатом из русской песни. По его словам, высказывание политика близко соответствует строчкам из песни: «запомните загадочный тактический прием, когда мы отступаем — это мы вперед идем».

Украина
Киев
конфликты
Запад
Европа
США
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве мигрант предлагал школьницам «куда-нибудь отойти на время»
Преследователь детей попал в поле зрение правоохранителей
Улицы Сухума превратились в реки после мощного ливня
Погода в Москве в среду, 10 сентября: ждать ли аномальную жару и ветра
Число самозанятых в Москве превысило 2 млн человек
Военэксперт рассказал, зачем ВС России нанесли удар по Генштабу ВСУ
В Белгородской области умер пострадавший при атаке БПЛА на автомобиль
Оппозиция в Непале пошла на решительные меры на фоне протестов
Королевская семья Британии: новости, новый образ Кейт после слухов о парике
Погромы в Непале обернулись пожаром в отеле, где могли быть россияне
«Опасения не беспочвенны»: политолог оценил угрозу БРИКС для Запада
«Оптимальный возраст»: Наталья Штурм вышла замуж за молодого альфонса
Беспорядки в Непале обернулись поджогом парламента
Стала известна программа форума БИОПРОМ-2025 в Геленджике
Посол Казахстана в России рассказал о новых договоренностях между странами
Подростки изнасиловали немую девочку в полицейском участке
Отец украинки пропустил ее похороны в США из-за одного закона
Стало известно, к чему приведет закрытие Украины воздушным щитом США
Юрист объяснил, почему полиция не пресекла убийство школьницы в Петербурге
Власти Петербурга приняли важное решение по поддержке участников СВО
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей
Москва

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.