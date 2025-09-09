Политолог предположил, сколько еще будет продолжаться конфликт на Украине

Политолог предположил, сколько еще будет продолжаться конфликт на Украине Политолог Саймонс заявил, что конфликт на Украине продолжится до победы России

Боевые действия на Украине, скорее всего, не прекратятся до полной победы России, такое мнение высказал профессор Международного университета Даффодил в Дакке Грег Саймонс. По его словам, которые приводит Lenta.ru, для Киева это означает сокрушительное поражение.

В нынешних условиях более вероятно продолжение конфликта вплоть до полного и сокрушительного поражения Украины, — убежден Саймонс.

Как уточнил политолог, на такой сценарий завершения конфликта указывает ряд причин. В первую очередь к этому ведет зависимость Украины от США и европейских стран. Саймонс обратил внимание, что союзники Киева не собираются прекращать боевые действия.

Кроме того, политолог высказался против популярного среди экспертов «корейского сценария». Он объяснил это тем, что такой вариант не решает проблему безопасности для России.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал слова президента Владимира Зеленского о победе Украины плагиатом из русской песни. По его словам, высказывание политика близко соответствует строчкам из песни: «запомните загадочный тактический прием, когда мы отступаем — это мы вперед идем».