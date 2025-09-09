Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 11:17

Рогов с иронией оценил слова Зеленского о победе Украины

Рогов увидел плагиат в словах Зеленского о победе Украины

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Слова украинского президента Владимира Зеленского о победе бывшей советской республики напоминают плагиат из русской песни, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, высказывание политика близко соответствует строчкам из песни «Русская дорога» Игоря Растеряева: «запомните загадочный тактический прием, когда мы отступаем — это мы вперед идем».

Складывается впечатление, что Зеленский, который запрещает слушать русские песни, на практике занялся плагиатом чужих мыслей и является поклонником известной песни «Русская дорога» авторства Игоря Растеряева. <...> По сути, Зеленский повторил эту фразу только в своей интерпретации, — сказал Рогов.

Недавно британский геополитический аналитик Александр Меркурис заявил, что президент Украины в последнее время все чаще ведет себя так, будто готовится к поражению. Он отметил, что мирный план, предложенный украинским лидером, уже не имеет значения. По мнению Меркуриса, Зеленский фактически отказался от него публично.

До этого бывший офицер Вооруженных сил Украины Евгений Бекренев говорил, что Зеленский не поехал на переговоры в Москву потому, что не хочет мира. Бекренев добавил, что в похожей ситуации финский главнокомандующий Карл Маннергейм поехал бы на встречу с Иосифом Сталиным, который тогда возглавлял СССР.

Владимир Рогов
Владимир Зеленский
Украина
политика
