08 сентября 2025 в 21:38

Экс-офицер ВСУ объяснил, почему Зеленский не хочет ехать в Москву

Экс-офицер ВСУ Бекренев заявил, что Зеленский не едет в РФ из-за нежелания мира

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Thomas Koehler/Photothek Media Lab/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский отказался ехать в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, так как не стремится к миру, заявил в эфире канала Politeka офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев. По его словам, финский главнокомандующий Карл Маннергейм в аналогичной ситуации согласился бы на встречу с руководителем СССР Иосифом Сталиным.

Когда Зеленский говорит, что мы хотим мира, — это откровенная ложь, — считает Бекренев.

По словам офицера, Зеленский не проявляет мудрости. Бекренев добавил, что президент Украины при каждом удобном случае пытается «вставить шпильку».

Ранее Путин допустил возможность встречи с украинским коллегой. Он отметил, что Зеленский может приехать в Москву, если действительно готов к переговорам. По словам Путина, он никогда не исключал встречи с президентом Украины. Вместе с тем российский президент усомнился в целесообразности подобных переговоров.

До этого депутат Госдумы Дмитрий Белик обвинил Зеленского в лицемерии из-за отказа от встречи с российским президентом. Он указал, что украинский лидер не принимает приглашения к переговорам о мире, поскольку ориентируется на интересы «партии войны».

