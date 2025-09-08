Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 16:11

В Госдуме объяснили, почему Зеленский отказывается от встречи с Путиным

Депутат Белик: Зеленский отказывается от переговоров с Путиным ради партии войны

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Presidential Office of Ukraine//Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует лицемерие, отказываясь от встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его словам, которые передает LIFE.ru, украинский лидер игнорирует приглашения к диалогу о мире, потому что действует в интересах «партии войны».

Для Зеленского поехать в Москву или в принципе в Россию — значит пойти против линии этой партии, выступающей не за мир, а за продолжение конфликта, — отметил Белик.

Ранее Путин допустил возможность встречи с Зеленским. Он отметил, что украинский лидер может приехать в Москву, если готов к диалогу. При этом президент России поставил под сомнение целесообразность этих переговоров.

Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин пригласил Зеленского на встречу в Москве не для того, чтобы тот капитулировал. Он пояснил, что главная цель — переговоры.

