09 сентября 2025 в 07:07

«Готовится к концу»: аналитик сделал вывод о состоянии Зеленского

Аналитик Меркурис заявил, что Зеленский готовится к концу

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Vannicelli/Grillotti/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в последнее время все больше готовится к поражению, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал британский геополитический аналитик Александр Меркурис. По его словам, можно с уверенностью сказать, что выдвинутый политиком мирный план больше не актуален. Меркурис констатировал, что Зеленский фактически публично отказался от него.

Складывается ощущение, что Зеленский действительно все больше и больше готовится к концу, — сказал аналитик.

Ранее офицер Вооруженных сил Украины в отставке Евгений Бекренев выразил мнение, что Зеленский отказался ехать на переговоры в Москву, поскольку не стремится к миру. По его словам, финский главнокомандующий Карл Маннергейм в аналогичной ситуации согласился бы на встречу с руководителем СССР Иосифом Сталиным.

До этого политолог Владимир Скачко заявил, что слова Зеленского о «победе» Украины адресованы в первую очередь украинцам в преддверии президентских выборов. По его мнению, даже частичное сохранение Украины как государства попадает в планы Запада сохранить «антироссийское прокси» в центре Европы.

Украина
Киев
Владимир Зеленский
конфликты
СВО
переговоры
