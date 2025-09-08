Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 17:53

«Тактика ясна»: политолог объяснил слова Зеленского о «победе» Украины

Политолог Скачко: слова Зеленского о победе Украины связаны с выборами

Заявление лидера Владимира Зеленского о «победе» Украины адресовано в первую очередь гражданам этой страны в преддверии потенциальных президентских выборов, заявил политолог Владимир Скачко. По его словам, которые приводит газета «Взгляд», даже частичное сохранение Украины как государства попадает в планы Запада сохранить «антироссийское прокси» в центре Европы.

Тактика Банковой ясна — позиционировать Зеленского как президента-победителя <...> это будет преподноситься как единоличная победа Украины при некоторой опосредованной помощи Запада, — считает эксперт.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик высказал мнение, что Владимир Зеленский демонстрирует лицемерие, отказываясь от встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, украинский лидер игнорирует приглашения к диалогу о мире, потому что действует в интересах «партии войны».

До этого журналист Чей Боуз саркастически прокомментировал смягчение требований Зеленского в отношении украинского кризиса. Он поинтересовался, что стало с планами о вторжении в Россию, контрнаступлении и «барбекю на пляже в Крыму».

