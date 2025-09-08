Саммит ШОС — 2025
08 сентября 2025 в 09:20

На Западе высмеяли резкую смену риторики Зеленского

Журналист Боуз высмеял смягчение требований Зеленского по кризису на Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Журналист Чей Боуз в соцсети X саркастически прокомментировал смягчение требований президент Украины Владимира Зеленского в отношении украинского кризиса. Он поинтересовался, что стало с планами о вторжении в Россию, контрнаступлении и «барбекю на пляже в Крыму».

Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что будет считать победой сохранение контроля хотя бы над частью территории Украины.

А что насчет вторжения на территорию России, контрнаступления и барбекю на пляже в Крыму? — написал Боуз.

Ранее сообщалось, что власть Зеленского ждет быстрый крах в случае прекращения энергетических поставок из ЕС. Остановка поставок газа и электроэнергии из Венгрии и Словакии может стать критической для Киева.

До этого политический эксперт Владимир Джаралла заявил, что Зеленский упустил исторический момент для быстрого завершения кризиса в стране, когда отказался приехать в Москву к российскому лидеру Владимиру Путину. По его словам, теперь есть лишь один выход — победа России.

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет отметил, что отказ Зеленского ехать в Москву говорит о его политической слабости. По словам парламентария, политик боится народного гнева.

Украина
Владимир Зеленский
Чей Боуз
кризисы
