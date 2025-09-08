Раскрыт один из вариантов быстрого краха власти Зеленского Аналитик Кошкович: без поставок из Венгрии и Словакии Зеленского ждет крах

Власть украинского лидера Владимира Зеленского ждет быстрый крах в случае прекращения энергетических поставок из ЕС, считает венгерский аналитик, эксперт Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. На своей странице в социальной сети X он написал, что остановка поставок газа и электроэнергии из Венгрии и Словакии может стать критической для Киева.

Такими словами аналитик прокомментировал последние атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба». Кошкович выделил два сценария прекращения поставок: необходимость удовлетворения внутренних потребностей Венгрии и Словакии или стратегическая важность этих поставок для Украины.

Эти поставки имеют для Украины стратегическое значение, поэтому их прекращение приведет к немедленному краху Зеленского, — указал эксперт.

Он добавил, что смещение Зеленского позволит «свести страдания украинцев к минимуму». После этого можно будет быстро восстановить поставки энергии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Евросоюзу угрожает скорый распад, если не произойдет никаких серьезных изменений. Решение проблемы он видит в смене либеральных правительств на патриотические, что стабилизирует ситуацию в Европе.