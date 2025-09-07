Евросоюзу угрожает скорый распад, если не произойдет никаких серьезных изменений, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает интернет-газета Portfolio. Решение проблемы он видит в смене либеральных правительств на патриотические, что стабилизирует ситуацию в Европе.

Европейский союз — это североамериканское, раздробленное и разорванное государство. Я считаю, что Евросоюз сейчас вошел в состояние распада. И если так пойдет дальше, а вероятность этого весьма велика, то ЕС войдет в историю как удручающий итог благородного эксперимента, — сказал Орбан.

Он отметил, что Запад разорен, в то время как Венгрия показывает экономическую устойчивость. Это произошло вследствие особенностей венгерской модели Орбана — в нее входят определенная система безработицы, отраслевые налоги, комиссия за транзакции.

До этого Европейская служба внешних связей сообщила, что Венгрия стала единственной страной в Евросоюзе, которая отказалась поддерживать совместное заявление ЕС, осуждающее удары по Киеву. Все остальные 26 стран — участниц объединения вместе с Великобританией подписались под заявлением.

Ранее политолог-американист Константин Блохин отмечал, что Венгрия стала невидимым полем боя между США и Европой. По его словам, премьер-министр страны Виктор Орбан позиционирует себя как друг главы Белого дома Дональда Трампа и хочет нормализовать отношения с Россией.