28 августа 2025 в 12:05

Названа новая роль Венгрии на мировой арене

Политолог Блохин: Венгрия стала невидимым полем боя между США и Европой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Венгрия стала невидимым полем боя между США и Европой, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин, комментируя судебное разбирательство против ЕС. По его словам, премьер-министр страны Виктор Орбан позиционирует себя как друг главы Белого дома Дональда Трампа и хочет нормализовать отношения с Россией.

Венгрия выступает за нормализацию отношений с Россией — это раз. За мирное урегулирование на Украине — это два. Венгрия поддерживает Трампа, и вообще Орбан позиционирует себя как его друг. Поэтому очевидно, что у Венгрии больше [общих интересов] с Россией и США, чем с Евросоюзом, который пытается ее ослабить. Некоторые даже говорят, что ЕС пытается сменить Орбана. Поэтому очевидно, что Венгрия стала невидимым полем боя между США и Европой, — сказал Блохин.

Ранее сообщалось, что Венгрия инициировала судебное разбирательство против Европейского союза из-за решения о направлении доходов от замороженных российских активов на помощь Украине. Исковое заявление было подано правительством страны еще в июле текущего года.

