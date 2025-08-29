Названа единственная страна, не поддержавшая ЕС в осуждении ударов по Киеву Венгрия стала единственной страной ЕС, не поддержавшей осуждение ударов по Киеву

Венгрия стала единственной страной в Евросоюзе, которая отказалась поддерживать совместное заявление ЕС, осуждающее удары по Киеву. Соответствующий документ опубликован на сайте Европейской службы внешних связей. Все остальные 26 стран — участниц объединения вместе с Великобританией подписались под заявлением.

Это заявление поддержали 26 государств — членов ЕС: Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония. К этому заявлению присоединяется также Соединенное Королевство, — говорится в документе.

Ранее политолог-американист Константин Блохин отмечал, что Венгрия стала невидимым полем боя между США и Европой. По его словам, премьер-министр страны Виктор Орбан позиционирует себя как друг главы Белого дома Дональда Трампа и хочет нормализовать отношения с Россией. Он пояснил, что у Венгрии больше общих интересов с Москвой и Вашингтоном, чем с Брюсселем, который пытается ее ослабить.