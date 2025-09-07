«Боится народного гнева»: депутат об отказе Зеленского ехать в Россию Депутат Шеремет счел отказ Зеленского от визита в Москву слабостью

Отказ украинского президента Владимира Зеленского приехать в Москву для обсуждения разрешения кризисной ситуации свидетельствует о его слабости и неспособности договариваться, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По словам члена комитета по безопасности, которые приводит РИА Новости, Зеленский сейчас ведет себя как нашкодивший кот, спрятавшийся в кусты и боящийся посмотреть в глаза людям.

Отказ Зеленского показывает его слабость, неуверенность в себе и неспособность принести мир Украине. Зеленский боится ехать в Россию, боится народного гнева за все те преступления, которые он совершил в отношении российских граждан, — объяснил Шеремет.

До этого Путин сообщил о готовности принять украинского лидера в Москве. Однако Зеленский отклонил это предложение, заявив о своей готовности к встрече «в любом формате», но без конкретизации деталей.

Ранее сообщалось, что слова президента РФ Владимира Путина о последствиях отправки войск ЕС на Украину испугали его украинского коллегу. Как заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, Зеленский, скорее всего, попытается убедить Запад проигнорировать заявление лидера РФ.