12 декабря 2025 в 09:57

В Госдуме отреагировали на слова Мерца о плане по урегулированию на Украине

Депутат Шеремет назвал слова Мерца о плане по урегулированию конфликта цинизмом

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/Andreas Gora/Global Look Press
Депутат Госдумы от Крымского региона и член комитета по безопасности Михаил Шеремет раскритиковал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о плане урегулирования конфликта на Украине, передает РИА Новости. Он счел высказывания бундесканцлера циничными.

Заявления канцлера Мерца насквозь пропитаны цинизмом. У Германии неоднократно была возможность сесть за круглый стол и положить конец украинскому конфликту, развязанному по вине киевского режима, — сказал Шеремет.

Мерц заявлял, что президенту США Дональду Трампу от лица лидеров Британии, Франции и Германии передано новое предложение по Украине в области территориальных уступок.

Депутат также отметил, что Германия лишь создает видимость стремления к мирному урегулированию украинского конфликта, на самом деле поддерживая Киев и способствуя продолжению боевых действий. Он отметил, что Украина не нуждается в новых врагах, имея таких посредников, как Британия, Франция и Германия.

Ранее экс-премьер Украины Азаров заявил, что Киев продвигает мирные инициативы для срыва договоренностей и обвинений Москвы. По его словам, власти используют дезинформацию. Азаров заявил, что задача стоит не в достижении компромисса, а в создании условий для срыва договоренностей.

