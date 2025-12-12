Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 06:37

Названа причина, по которой Киев готовит разные варианты мирного плана

Азаров: Киев хочет сорвать мирные переговоры и вбрасывает разные версии плана

Николай Азаров Николай Азаров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Киев намеренно продвигает различные варианты урегулирования для срыва потенциальных договоренностей, заявил ТАСС экс-премьер Украины Николай Азаров. Эта тактика, как он считает, направлена на создание предлога для последующих обвинений в адрес Москвы.

Украинские власти используют дезинформационную тактику вокруг мирных инициатив, подчеркнул политик. Целью непрерывного «вброса» разных версий плана по урегулированию является не поиск компромисса, а создание условий для срыва любых возможных договоренностей.

Цель одна — сорвать договоренности и найти виновных. Виновной, как всегда, будет Россия. Это же очевидно совершенно, — отметил Азаров.

Экс-премьер подчеркнул, что такая линия поведения украинской стороны будет продолжаться. По его мнению, различные публичные мирные инициативы Киева могут рассматриваться не как шаги к диалогу, а как элемент информационно-политического противостояния.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Европейского союза в настоящее время готовы пойти на «любое жульничество» в отношении РФ. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, речь идет и о грабежах — в частности, о попытках использовать активы государства.

Николай Азаров
Украина
переговоры
урегулирование
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, где находятся жильцы поврежденного при атаке БПЛА дома
Власти развернут оперштаб после атаки БПЛА на жилой дом в Твери
Премьер исчез при загадочных обстоятельствах во время речи Зеленского
Аналитики увидели предпосылки для снижения ключевой ставки до 16%
Москвичей ожидает сложная и опасная погода
Раскрыты новые детали действий мошенников против Долиной
Россиянам рассказали, как сделать качели на даче своими руками
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Овечкин поставил новый личный рекорд в НХЛ
Силы ПВО сработали в Ростовской области
Юрист ответил, чем грозит получение пенсии за умершего родственника
«Паника понятная»: Пушков озвучил, к чему приведет вывод ряда стран из ЕС
Названа причина, по которой Киев готовит разные варианты мирного плана
Россиянам назвали неочевидную, но серьезную ошибку в фитнес-клубах
Названы страны с самой короткой рабочей неделей
К чему снится потоп в квартире: раскрываем тайны сна и значение для всех
Трамп спрогнозировал, что будет с Ираном при отказе от сделки с США
ПВО уничтожила еще несколько дронов ВСУ под Москвой
В Москве начали проверку после угроз в адрес семьи певца
Последствия удара ВСУ по дому в Твери попали на видео
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.