Названа причина, по которой Киев готовит разные варианты мирного плана Азаров: Киев хочет сорвать мирные переговоры и вбрасывает разные версии плана

Киев намеренно продвигает различные варианты урегулирования для срыва потенциальных договоренностей, заявил ТАСС экс-премьер Украины Николай Азаров. Эта тактика, как он считает, направлена на создание предлога для последующих обвинений в адрес Москвы.

Украинские власти используют дезинформационную тактику вокруг мирных инициатив, подчеркнул политик. Целью непрерывного «вброса» разных версий плана по урегулированию является не поиск компромисса, а создание условий для срыва любых возможных договоренностей.

Цель одна — сорвать договоренности и найти виновных. Виновной, как всегда, будет Россия. Это же очевидно совершенно, — отметил Азаров.

Экс-премьер подчеркнул, что такая линия поведения украинской стороны будет продолжаться. По его мнению, различные публичные мирные инициативы Киева могут рассматриваться не как шаги к диалогу, а как элемент информационно-политического противостояния.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Европейского союза в настоящее время готовы пойти на «любое жульничество» в отношении РФ. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, речь идет и о грабежах — в частности, о попытках использовать активы государства.