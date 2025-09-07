Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 08:15

«Опять будет жаловаться»: предупреждение Путина испугало Зеленского

Дэвис: Путин испугал Зеленского словами о последствиях прибытия войск ЕС

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Александр Вильф/РИА «Новости»

Слова президента РФ Владимира Путина о последствиях отправки войск ЕС на Украину испугали его украинского коллегу Владимира Зеленского, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала. По его словам, глава Украины, скорее всего, попытается убедить Запад проигнорировать заявление лидера РФ.

Россия легко может сказать «нет» западным войскам, потому что у нее есть возможность разобраться с ними. Украинская сторона так не может. Зеленский опять будет жаловаться, — отметил он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что некоторые европейские страны, в частности Франция и Германия, хотят разместить свои войска на Украине после разрешения конфликта. По его мнению, это не будет проблемой для России.

Как сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, размещение войск ЕС на Украине будет расценено как прямое вмешательство в конфликт. Он заявил, что ВС РФ будут рассматривать такие силы как цель номер один, что приведет к эскалации конфликта.

Владимир Зеленский
Владимир Путин
Украина
Запад
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ перебросили на одно из направлений подготовленный США спецназ
Названа страна для наиболее бюджетного отдыха на Новый год
Кадыров назвал ключевое условие, при котором возможен мир на Украине
«Опять будет жаловаться»: предупреждение Путина испугало Зеленского
США и Британии предрекли незавидную судьбу позднего СССР
Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Мощный пожар на Майдане в Киеве попал на видео
Мощный пожар начался на Майдане в Киеве
Вертолет Robinson R66 рухнул в американском штате Миннесота
Названо число подразделений латиноамериканских наемников в рядах ВСУ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 сентября
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 сентября: инфографика
Почти 70 дронов сбили за ночь над Россией
Индия задумалась о ненадежности США из-за двух факторов
Глава РФПИ раскрыл, что приближает мир на Украине
Аферисты «добрались» до сведений об образовании в «Госуслугах»
Ученые выявили «приоритетный» вирус у летучих мышей
Песков раскрыл, как мир относится к переговорам Путина и Трампа
Бабье лето или дикий холод? Погода в Москве и Питере 8–14 сентября
Юрист рассказал, как возместить ущерб после атаки дронов
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.