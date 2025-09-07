Слова президента РФ Владимира Путина о последствиях отправки войск ЕС на Украину испугали его украинского коллегу Владимира Зеленского, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала. По его словам, глава Украины, скорее всего, попытается убедить Запад проигнорировать заявление лидера РФ.

Россия легко может сказать «нет» западным войскам, потому что у нее есть возможность разобраться с ними. Украинская сторона так не может. Зеленский опять будет жаловаться, — отметил он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что некоторые европейские страны, в частности Франция и Германия, хотят разместить свои войска на Украине после разрешения конфликта. По его мнению, это не будет проблемой для России.

Как сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, размещение войск ЕС на Украине будет расценено как прямое вмешательство в конфликт. Он заявил, что ВС РФ будут рассматривать такие силы как цель номер один, что приведет к эскалации конфликта.