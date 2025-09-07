Президент Украины Владимир Зеленский упустил исторический момент для быстрого завершения кризиса в стране, когда отказался приехать в Москву к российскому лидеру Владимиру Путину, заявил РИА Новости политический эксперт Владимир Джаралла. По его словам, теперь есть лишь один выход — победа России.

Ответить Зеленский мог лишь двумя вариантами. Первый — согласиться. И тогда это бы был исторический момент, эффектно завершавший кровавый конфликт. Второй, который и он выбрал, — глупое и банальное. Цена его отказа — новые смерти людей, разрушения, и завершение конфликта неизбежной победой России, — констатировал Джаралла.

Путин сделал Зеленскому честное предложение, однако тот повел себя как настоящий шоумен, убежден эксперт. По словам Джараллы, украинский лидер поступил как случайно попавший на вершину власти человек, который привел страну к национальной трагедии.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет отметил, что отказ Зеленского ехать в Москву говорит о его политической слабости. По словам парламентария, политик боится народного гнева.