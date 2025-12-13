Рогов расценил как пиратство действия ЕС в отношении активов России

Решение Евросоюза о бессрочной заморозке российских активов является пиратством и демонстрацией правового беспредела, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, России следует принять асимметричные ответные меры в отношении активов враждебных к ней стран.

В Евросоюзе продолжают заниматься привычным им делом со времен колониальной системы — пиратством. <...> Пока Запад не почувствует финансовой боли от своей безрассудной политики в отношении России, ждать от них каких-либо разумных и конструктивных решений не стоит, — подчеркнул он.

Член ОП отметил, что действия Еврокомиссии являются продолжением колониальной политики. Помимо этого, объединение стремится к конфронтации и нагнетанию ситуации вокруг возможного мирного урегулирования конфликта на Украине, констатировал Рогов.

Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании российских активов. Этот шаг позволил отказаться от голосования каждые шесть месяцев по вопросу продления заморозки активов. В публикации говорилось, что речь идет о €210 млрд (19 трлн рублей).