Рогов заявил о резком падении боевого духа у солдат ВСУ Рогов: солдаты ВСУ не хотят воевать и умирать за интересы Киева

Боевой дух военнослужащих ВСУ значительно снизился, заявил в беседе с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, солдаты теряют желание сражаться и жертвовать жизнью ради интересов киевского руководства.

Со стороны ВСУ восприятие [президента Украины Владимира] Зеленского на нуле и даже на минусе. Произошло резкое падение боевого духа и дисциплины. Все меньше желающих не только умирать, но и даже воевать за киевский режим, — прокомментировал Рогов.

По его мнению, украинские военные стали понимать, что Зеленский использовал их в своих корыстных и амбициозных интересах. Рогов отметил, что президент Украины стремился компенсировать свой комплекс неполноценности и удовлетворить жажду власти и денег.

Ранее украинский военнопленный Павел Вовченко заявил, что солдаты ВСУ нередко становятся жертвами «дружественного огня». По его словам, он сам был свидетелем гибели нескольких сослуживцев из-за таких инцидентов, что и заставило его дезертировать. Вовченко объяснил свое решение бежать из украинской армии тем, что ситуация на фронте была хаотичной и неясной.