09 сентября 2025 в 11:45

На Украине слили скандальное постановление, из-за которого сбежал Кулеба

Правительство Украины запретило бывшим и действующим послам покидать страну

Дмитрий Кулеба Дмитрий Кулеба Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Правительство Украины ввело запрет на выезд за границу для действующих и бывших чрезвычайных и полномочных послов. Соответствующее постановление кабинета министров опубликовало издание «Страна.ua». По его данным, незадолго до введения нового ограничения из страны сбежал бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Согласно документу, при введении чрезвычайного или военного положения норма о свободном пересечении границы не распространяется на лиц, имеющих или имевших дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Это ограничение затрагивает дипломатов даже после прекращения службы.

Ранее Кулеба признался, что ему пришлось бежать из Киева, как «вору в ночи». По его словам, его заработок зависит от заграничных поездок. Он добавил, что в некоторых властных кругах на Украине действует старая советская логика, согласно которой гражданин за границей становится «заговорщиком против своего государства».

