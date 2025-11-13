Дурову разрешили выехать из Франции

Основатель Telegram Павел Дуров смог добиться разрешения на выезд из Франции, передает Bloomberg. По информации агентства, предприниматель может покидать страну с 10 ноября.

Журналисты сообщили, что теперь бизнесмену не нужно отмечаться в полицейском участке Франции. Летом Дуров также добился послаблений, которые позволили ему совершать ограниченные поездки в Дубай.

Ранее Дуров на своем канале в мессенджере представил мини-игру, в которой по сюжету он убегает из французской тюрьмы. Кто создал шуточное приложение, остается неизвестным. Он также уточнил, что игра была разработана на платформе Mini App. Основатель мессенджера подчеркнул, что она дает полную свободу программистам. Дуров добавил, что сам не имел никакого отношения к созданию игры по мотивам своей жизни.

До этого Дуров подчеркнул, что у его поколения остается все меньше времени, чтобы спасти свободный интернет. Он добавил, что пространство, созданное для открытого обмена знаниями, становится инструментом тотального контроля.