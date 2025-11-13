Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 17:08

Дурову разрешили выехать из Франции

Дуров добился разрешения на выезд из Франции

Павел Дуров Павел Дуров Фото: Eventpress Kochan/IMAGO/Global Look Press

Основатель Telegram Павел Дуров смог добиться разрешения на выезд из Франции, передает Bloomberg. По информации агентства, предприниматель может покидать страну с 10 ноября.

Журналисты сообщили, что теперь бизнесмену не нужно отмечаться в полицейском участке Франции. Летом Дуров также добился послаблений, которые позволили ему совершать ограниченные поездки в Дубай.

Ранее Дуров на своем канале в мессенджере представил мини-игру, в которой по сюжету он убегает из французской тюрьмы. Кто создал шуточное приложение, остается неизвестным. Он также уточнил, что игра была разработана на платформе Mini App. Основатель мессенджера подчеркнул, что она дает полную свободу программистам. Дуров добавил, что сам не имел никакого отношения к созданию игры по мотивам своей жизни.

До этого Дуров подчеркнул, что у его поколения остается все меньше времени, чтобы спасти свободный интернет. Он добавил, что пространство, созданное для открытого обмена знаниями, становится инструментом тотального контроля.

Павел Дуров
Франция
полиция
выезд
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путину преподнесли в подарок флаг освобождавшего Курскую область полка
Военэксперт назвал приоритетные планы ВС РФ после Мирноградской агломерации
«Бездарный вратарь»: Сафонов ошибся в матче против Перу, что с ним не так
Медведев объяснил ЕС, кому в Киеве надо больше жертвовать на фоне коррупции
«Мыться не пробовали?»: Захарова о нашествии клопов во Франции
Стали известны шокирующие подробности о банде школьников под Иркутском
Игра в детской комнате закончилась тяжелыми увечьями для шестилетней девочки
База «Миротворца» пополнилась именами российских фигуристок
Появились подробности о состоянии пострадавшего в Красногорске мальчика
В Петербурге продают самую дорогую «сталинку» страны
Запеченное куриное филе с овощами на ужин — простой секрет стройности
Потеря зубов, молодая жена, любовницы: как живет актер Владимир Епифанцев
Техподдержка дала россиянину 120 бонусов после избежания ДТП на каршеринге
В ГД высмеяли Макрона за слова об «информационной войне» РФ из-за клопов
«Включите меня»: Саакашвили обратился к Зеленскому с необычной просьбой
В Госдуме предложили включить период обучения в педвузах в трудовой стаж
Эксперт предупредил об опасности мифа «МФО забыли о долге»
Более 8 млрд рублей россиян ушли к мошенникам
Маленький ребенок объелся яркими капсулами для стирки
Кириленко назвал сильнейшего российского баскетболиста за последние 15 лет
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.