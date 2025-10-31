Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 19:05

Дуров представил мини-игру о побеге из французской тюрьмы

Павел Дуров Павел Дуров Фото: Global Look Press

Основатель Telegram Павел Дуров на своем канале в мессенджере представил мини-игру, в которой по сюжету он убегает из французской тюрьмы. Кто создал шуточное приложение, остается неизвестным.

Кто-то сделал игру про то, как я сбегаю из французской тюрьмы — и отбиваюсь от всяких подозрительных персонажей по пути. Попробуйте сами!написал Дуров.

Он также уточнил, что приложение было создано на платформе Mini App. Основатель мессенджера подчеркнул, что она дает полную свободу разработчикам. Дуров добавил, что сам не имел никакого отношения к созданию игры по мотивам своей жизни.

Ранее сообщалось, что Дуров анонсировал запуск децентрализованной сети Cocoon. Поддержка работы сети будет осуществляться GPU-майнерами, которые за это будут получать вознаграждение в Toncoin. Telegram создаст спрос и интерес к проекту. Разработчики приложений получат доступ к ИИ-инструментам, а пользователи смогут пользоваться ИИ анонимно.

До этого предприниматель подчеркнул, что у его поколения остается все меньше времени, чтобы спасти свободный интернет. Он добавил, что пространство, созданное для открытого обмена знаниями, становится инструментом тотального контроля.

Павел Дуров
Telegram
Франция
игры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Падение Покровска, новый запрет на Крымском мосту: что будет дальше
Тодоренко заинтересовалась интимной пластикой после беседы с журналистами
В Госдуме дали оценку новому замминистру обороны Осьмакову
Что происходит с Telegram и WhatsApp, их заблокируют? Спросили экспертов
Певица Елена Север назвала российских хитмейкеров
Русский танк Т-80 — кошмар для НАТО: объясняем, почему
Бывшая Гуфа выйдет замуж за сына крупного чиновника Тюменской области
Грузия назвала одно условие для интеграции в ЕС
На Украине запретили целый сезон «Игры престолов»
Хакеры получили личные данные командира «Птиц Мадьяра»
Россияне стали меньше есть
Тела свисали из окон: 18 лет назад в Тольятти взорвался автобус
В Госдуме объяснили, почему Киев не пускает журналистов в Красноармейск
Установлена причина массовой драки мигрантов в Новой Москве
МИД России выразил Японии протест из-за учений Joint Exercise
Трамп раскрыл карты насчет ударов по Венесуэле
Юбилейный 50-миллионный пользователь МАХ получил подарок
Москвича задержали за мастурбацию в метро
Раскрыто, почему Зеленский скрывает правду об окружении частей ВСУ
Лебедев раскрыл, какие смартфоны являются «самой большой глупостью»
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу
Общество

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.