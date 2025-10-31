Дуров представил мини-игру о побеге из французской тюрьмы

Основатель Telegram Павел Дуров на своем канале в мессенджере представил мини-игру, в которой по сюжету он убегает из французской тюрьмы. Кто создал шуточное приложение, остается неизвестным.

Кто-то сделал игру про то, как я сбегаю из французской тюрьмы — и отбиваюсь от всяких подозрительных персонажей по пути. Попробуйте сами! — написал Дуров.

Он также уточнил, что приложение было создано на платформе Mini App. Основатель мессенджера подчеркнул, что она дает полную свободу разработчикам. Дуров добавил, что сам не имел никакого отношения к созданию игры по мотивам своей жизни.

Ранее сообщалось, что Дуров анонсировал запуск децентрализованной сети Cocoon. Поддержка работы сети будет осуществляться GPU-майнерами, которые за это будут получать вознаграждение в Toncoin. Telegram создаст спрос и интерес к проекту. Разработчики приложений получат доступ к ИИ-инструментам, а пользователи смогут пользоваться ИИ анонимно.

До этого предприниматель подчеркнул, что у его поколения остается все меньше времени, чтобы спасти свободный интернет. Он добавил, что пространство, созданное для открытого обмена знаниями, становится инструментом тотального контроля.