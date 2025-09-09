Политолог назвал причину, по которой Кулеба сбежал с Украины Политолог Скачко: Кулеба мог покинуть Украину из страха за свою безопасность

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба мог покинуть страну из страха за свою безопасность, заявил aif.ru политолог Владимир Скачко. Он считает, что дипломат мог испугаться ликвидации, поскольку обладает слишком большим объемом информации.

Скачко пояснил, что Кулеба занимал пост министра иностранных дел Украины, и это делало его одним из ключевых коммуникаторов по военно-политической линии в период, когда страна активно переходила в «агрессивный антироссийский режим». Именно он, по словам политолога, контактировал с администрацией экс-президента США Байдена, бывшего премьера Британии Борисом Джонсоном и другими влиятельными фигурами. Эксперт утверждает, что Кулеба точно знает, когда и какие решения принимали, кто выступал политическим инициатором всего происходящего, а также какие позиции занимали не только страны, но и конкретные личности.

По словам политолога, Кулеба осознает, что в случае поражения Украины в конфликте, непременно начнется «зачистка». Скачко подчеркнул, что в таких ситуациях, когда «зачищают хвосты», никого не щадят, и никакие должности или слова не служат «индульгенцией» или гарантией безопасности.

Ранее Кулеба заявил, что ему пришлось покинуть страну после подписания президентом Украины Владимиром Зеленский указа о запрете на выезд для бывших дипломатов. Экс-министр назвал это решение угрозой для личной безопасности.