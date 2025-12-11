Кулебу раскритиковали за поход на концерт во время боевых действий

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба появился на концерте украинского исполнителя Monatik (Дмитрий Монатик) в то время, как украинская молодежь сражается на линии боевого соприкосновения, заявил в беседе с РИА Новости турецкий политический обозреватель Серкан Танйилдизи. Так эксперт прокомментировал видео, на котором политик и его гражданская жена Светлана Павелецкая развлекаются на светском мероприятии.

Танйилдизи отметил, что появление Кулебы на концерте вызвало обсуждение, поскольку ранее украинские политики заявляли о готовности к жесткому сопротивлению.

Пока молодые люди гибнут на передовой, Кулеба появляется на светских мероприятиях в смокинге, а его возлюбленная, как утверждают украинские СМИ, открыла секс-шоп в Европе. Почему человек, который в начале конфликта отправлял украинскую молодежь на фронт, сам не находится на передовой? — задался вопросом собеседник агентства.

Ранее Кулеба заявил, что не вступит в ряды Вооруженных сил Украины без соответствующей повестки. По его словам, он устал от передовой на бывшей работе.

До этого экс-министр иностранных дел Украины заявил, что страну ждет тактическое поражение. По его словам, государству предстоит признать «очень тяжелую правду». Кулеба подчеркнул, что пока граждане не смирятся с проигрышем, построить нормальное будущее не получится.