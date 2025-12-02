Украину ждет тактическое поражение, заявил бывший министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. По его словам, государству предстоит признать «очень тяжелую правду». Дипломат подчеркнул, что пока граждане не смирятся с этим, построить нормальное будущее не получится, передает издание Новости.Live.
Впереди у Украины тактическое поражение, но стратегическая победа. Тактическое, потому что в моменте будет неприятно, — отметил дипломат.
Ранее сообщалось, что киевляне назвали единственным способом полностью прекратить боевые действия остановку финансирования украинских властей. Они считают, что руководство страны не делает никаких шагов к мирному урегулированию.
Советник генпрокурора РФ Наталья Поклонская между тем заявила, что готовность украинского и российского общества к заключению мирного договора является главным условием урегулирования ситуации на Украине. По ее словам, конфликт одинаково невыгоден как Москве, так и Киеву. Поклонская заявила, что в ее представлении наступит момент, когда украинские и российские солдаты окажутся рядом и спросят друг друга, не пора ли остановиться, ведь они братья.