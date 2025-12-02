«Пока мы не признаем эту правду»: Кулеба решил огорчить украинцев Кулеба предупредил о тактическом поражении Украины

Украину ждет тактическое поражение, заявил бывший министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. По его словам, государству предстоит признать «очень тяжелую правду». Дипломат подчеркнул, что пока граждане не смирятся с этим, построить нормальное будущее не получится, передает издание Новости.Live.

Впереди у Украины тактическое поражение, но стратегическая победа. Тактическое, потому что в моменте будет неприятно, — отметил дипломат.

Ранее сообщалось, что киевляне назвали единственным способом полностью прекратить боевые действия остановку финансирования украинских властей. Они считают, что руководство страны не делает никаких шагов к мирному урегулированию.

Советник генпрокурора РФ Наталья Поклонская между тем заявила, что готовность украинского и российского общества к заключению мирного договора является главным условием урегулирования ситуации на Украине. По ее словам, конфликт одинаково невыгоден как Москве, так и Киеву. Поклонская заявила, что в ее представлении наступит момент, когда украинские и российские солдаты окажутся рядом и спросят друг друга, не пора ли остановиться, ведь они братья.