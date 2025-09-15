Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 сентября 2025 в 11:20

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 сентября: где сбои в РФ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сегодня, 15 сентября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской области и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов сотовых операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, какие сайты и соцсети работают при ограничениях?

Где в России не работает мобильный интернет 15 сентября

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в понедельник, 15 сентября, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов сообщают, что не могут получить доступ к онлайн-услугам, воспользоваться поисковыми системами, загрузить мобильные приложения и отправить файлы в мессенджерах.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 15 сентября поступило от пользователей МТС. Порядка 26% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 15% — на Московскую область, 9% — на Челябинскую, Самарскую и Волгоградскую области, 4% — на Адыгею, Пермский, Краснодарский и Красноярский края, Ульяновскую и Ростовскую области, 2% — на Тульскую область.

Абоненты других сотовых операторов также сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. Большинство жалоб зафиксировано из Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской, Новосибирской и Нижегородской областей.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Почему не работает мобильный интернет 15 сентября

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключение мобильного интернета или падение скорости с 4G до 2G может наблюдаться в период угрозы БПЛА. Подобные меры связаны с обеспечением безопасности россиян, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В некоторых населенных пунктах Запорожской области была временно ограничена работа мобильного интернета в целях обеспечения общественной безопасности, сообщил министр цифрового развития, массовых коммуникаций и связи региона Григорий Прохватилов.

«По информации, предоставленной операторами, полноценное возобновление работы мобильного интернета ожидается 15 сентября», — отметил он, уточнив, что голосовая связь и отправка СМС-сообщений продолжают функционировать в штатном режиме.

Замглавы Минцифры РФ Олег Качанов также сообщил, что операторы связи в ходе выборов в России временно отключали мобильный интернет в некоторых регионах для обеспечения безопасности. В этот период, по его словам, технология «белых списков» была успешно испытана и применена.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какие сайты и соцсети доступны в период ограничений

В периоды ограничений работы мобильного интернета операторы связи в пилотном режиме обеспечивают доступность «Госуслуг», соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национального мессенджера MAX, сервисов «Яндекса», маркетплейсов Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, официального сайта платежной системы «Мир», сайтов правительства и администрации президента России, федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Также в Минцифры РФ заявили, что планируют расширить список интернет-ресурсов, которые будут доступны в период ограничений в работе мобильного интернета. Ожидается, что в обновленный перечень войдут сайты СМИ, банков и аптек.

Мария Баранова
М. Баранова
