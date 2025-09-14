Бабье лето и жара до +28? Погода в Москве в конце сентября: чего ждать

Завершение сентября в Москве будет сопровождаться периодическими осадками. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице с 22 по 30 сентября, ждать ли бабьего лета и жары до +28 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце сентября

По предварительным данным метеоцентров, температура воздуха в Москве будет плавно снижаться с +20 градусов в начале периода до +12–13 градусов в конце месяца, с ночными показателями до +6 градусов.

Начиная с понедельника, 22 сентября, ожидается переменная облачность с небольшими дождями. Температура днем составит +18–20 градусов, ночью опустится до +10–12 градусов. Ветер будет юго-западным, со скоростью 4–5 м/с, что создаст ощущение прохлады. Атмосферное давление будет на уровне 746–748 мм ртутного столба.

К середине недели погода ухудшится. В среду и четверг, 24 и 25 сентября, прогнозируются облачная погода с дождями. Температура днем не превысит +14–16 градусов, ночью составит +8–10 градусов. Вероятность осадков возрастет до 70–90%, влажность воздуха повысится до 80–85%.

В период с 26 по 27 сентября сохранится пасмурная погода с периодическими дождями. Температура продолжит снижаться. Днем — до +13–15 градусов, ночью — до +7–9 градусов. Ветер усилится до 5–6 м/с, сохраняя юго-западное направление.

Завершение месяца, с 28 по 30 сентября, принесет более холодную погоду. В воскресенье и понедельник ожидаются кратковременные дожди, температура днем составит +12–14 градусов, ночью — +6–8 градусов. Атмосферное давление повысится до 750–752 мм ртутного столба.

Особенностью погодных условий станет повышенная влажность воздуха, которая будет колебаться в пределах 75–85%, и ветер преимущественно юго-западного направления со скоростью 3–6 м/с.

По сравнению с климатической нормой температура в этот период будет близка к средним многолетним значениям для российской столицы, однако количество осадков превысит обычные показатели для конца сентября.

Таким образом, в Москве в конце сентября бабьего лета и жары до +28 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце сентября

Последняя декада сентября в Санкт-Петербурге принесет характерное для этого времени года похолодание с частыми осадками и порывистыми ветрами.

Начиная с понедельника, 22 сентября, ожидается облачная погода с продолжительными дождями. Температура днем составит +15–16 градусов, ночью опустится до +12–13 градусов. Ветер будет юго-западным, скорость 4–5 м/с, с порывами до 6 м/с. Атмосферное давление сохранится на уровне 759 мм ртутного столба, влажность воздуха достигнет 90%.

Вторник, 23 сентября, в Северной столице станет одним из самых неблагоприятных дней периода. Прогнозируются дожди и усиление ветра до 10 м/с. Температура днем не превысит +13 градусов, ночью составит 10 градусов. Атмосферное давление понизится до 749 мм ртутного столба, что может вызвать дискомфорт у метеозависимых людей.

Среда и четверг принесут дальнейшее похолодание. Дневная температура опустится до +10–12 градусов, ночная — до +5–7 градусов. Ожидаются затяжные дожди с кратковременными прояснениями. Ветер сохранит юго-западное направление со скоростью 5–6 м/с, с порывами до 8 м/с. Атмосферное давление постепенно повысится до 756 мм ртутного столба.

Конец недели, с 26 по 28 сентября, будет характеризоваться неустойчивой погодой. Температура днем составит +12–13 градусов, ночью — +6–8 градусов. Ожидаются периодические дожди, преимущественно в утренние и вечерние часы. Ветер ослабеет до 3–5 м/с, сохраняя южное и юго-западное направление. Атмосферное давление стабилизируется на отметке 761–764 мм ртутного столба.

Завершение месяца принесет некоторое улучшение погодных условий. Ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. Температура днем составит +11–12 градусов, ночью — +6–7 градусов. Ветер будет умеренным, западного направления, со скоростью 4–5 м/с. Атмосферное давление сохранится на уровне 760–761 мм ртутного столба.

