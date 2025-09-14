Королевская семья Британии: последние новости, Карл III раздражен Миддлтон

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон стали больше раздражать Карла III, чем принц Гарри, сообщила биограф Тина Браун. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 14 сентября?

Какие сейчас отношения у Карла III с Уэльскими

Королевский биограф Тина Браун сообщила, что отношения между членами монаршей семьи претерпели ряд изменений. По ее словам, Карл III в настоящий момент «меньше раздражен» из-за своего младшего сына Гарри, чем из-за старшего сына и наследника престола Уильяма, а также его супруги Кейт Миддлтон, пишет Daily Mail.

По словам эксперта, между королем и старшим сыном назревает напряженность из-за того, что Уильям уделяет больше времени семье, чем выполнению своих обязанностей. Браун обратила внимание, что Карл III, несмотря на продолжающееся лечение от рака, за последний год выполнил 175 официальных мероприятий. На этом фоне 107 рабочих дней Уильяма и 37 рабочих дней Миддлтон выглядят «проявлением эгоизма», отметила эксперт.

Кроме того, король воспринимает постоянные заявления Уильяма о том, что он хочет обеспечить своим детям «нормальную жизнь», как критику его отцовских качеств.

«Преданность Уильяма родительским обязанностям всегда выглядит как завуалированная критика отцовских недостатков короля», — заметила Браун.

Карл III и принц Уильям Фото: ТАСС

Королевский биограф также обратила внимание на последний визит Гарри в Великобританию, который, по ее мнению, стал частью его «перезапуска», направленного на восстановление отношений с отцом и британским обществом.

«Возвращение в Великобританию стало большим успехом для Гарри, живущего в Калифорнии, что плохая новость для принца Уэльского. Мне сказали, что в настоящее время король меньше раздражается из-за блудного Гарри, чем из-за своего старшего сына и наследника», — заключила Браун.

Что известно о планах Гарри на возвращение в Англию

Принц Гарри оказался разочарован жизнью с супругой Меган Маркл вне Великобритании, сообщило издание RadarOnline. Как отметил представитель герцога Сассекского, ему понравилось быть на родине, встречаться со старыми друзьями и коллегами, а также поддерживать важные для него благотворительные проекты.

Кроме того, в перспективе принц Гарри может заявить о своих правах на британский престол, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru.

«В последнее время принц Гарри интересуется политикой, участвует в мероприятиях, приехал на Украину. Так он демонстрирует, что хочет вернуться в королевскую семью и британскую политику. Хотя он младший сын действующего монарха, то есть у него вроде бы нет оснований занять престол, но тут возможны всякие случайности. История не раз показывала, что и прямой наследник очень часто и по очень разным причинам выпадает из системы престолонаследия», — отметил парламентарий.

Вассерман также считает, что и Карл III заинтересован в том, чтобы иметь «резервного наследника».

