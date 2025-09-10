Отказ выйти на сцену, болезнь дочки, мнение об СВО: как живет актер Збруев

Народному артисту РСФСР Александру Збруеву вчера, 9 сентября, стало плохо перед спектаклем в театре «Ленком». В чем причина, какие еще последние новости о нем известны?

Что известно о состоянии здоровья Збруева

Telegram-канал Mash сообщал, что Александру Збруеву стало плохо перед юбилейной, 250-летней постановкой «Вишневого сада», где он играл брата Раневской.

«По информации Mash, перед спектаклем Збруев пожаловался на слабость и сильное головокружение. На сцену актер выйти не смог — его заменили. Зрители, которые пришли посмотреть на игру Александра Викторовича, его так и не увидели. Врачи осмотрели его, госпитализация не потребовалась, порекомендовали постельный режим», — уточнил канал.

Спустя время Збруев прокомментировал случившееся и рассказал, что у него поднялось давление, но сейчас он чувствует себя нормально.

«Да, поднялось давление. В моем возрасте это бывает — ничего такого здесь нет. Сейчас я чувствую себя нормально», — сказал артист ТАСС.

Что известно о личной жизни Збруева

Первой супругой Александра Збруева была заслуженная артистка России Валентина Малявина.

В 1967 году Збруев женился второй раз — на народной артистке СССР Людмиле Савельевой. В браке родилась дочь Наталья. Во время отношений с Савельевой у Збруева случился роман с коллегой по «Ленкому» Еленой Шаниной. Она родила от него дочь Татьяну.

Роман отца плохо сказался на его старшей дочке Наталье. По информации СМИ, однажды она получила травму головы, после которой у нее начались психические расстройства. По другим данным, проблемы у нее появились именно после того, как Збруев завел вторую семью. Однако сам актер утверждал, что ее здоровье ухудшилось из-за несчастной любви.

Александр Збруев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что Збруев говорил о патриотизме и спецоперации

Около 20 лет назад в интервью Александр Збруев заявил, что не понимает значения слова «патриот».

«Я не понимаю слова „патриот“. Я не знаю, что значит „быть патриотом“. Само понятие „патриотизм“ ложное. Люди иногда просто прикрываются этим словом. Патриот чего? Я люблю своих родных, близких. Тех, кто для меня чем-то жертвует, ради которых чем-то жертвую я. Благодаря им я существую. Патриотом чего я должен быть? Страны, в которой я живу? Березки этой?! Своего двора, своей улицы?! Патриотом России?! Но Россия так часто предавала, что у меня и любви к ней просто не осталось. Человек любит там, где ему хорошо, где его понимают, где его любят», — комментировал он в MK.RU.

Однако недавно Збруев объяснил эти высказывания, отметив, что «очень любит Москву».

«Это смешно, во-первых, я сказал это не 20 лет назад, а даже больше. И дело в том, что я абсолютно городской житель, очень люблю Москву. Я — Арбат, арбатский житель. Родился в доме Грауэрмана, там ходила моя мать, мой отец, мои голуби, мои пацаны, друзья. Как еще я могу относиться? Конечно, я люблю Москву. И если вдруг надолго уезжаю, то очень по ней скучаю», — заявил он NEWS.ru.

Свое мнение о проведении спецоперации артист не высказывал.

Чем сейчас занимается Збруев

Александр Збруев продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Ва-Банк», «Одна и один», «Tout Paye, или Все оплачено», «Женитьба» и «Вишневый сад».

Ближайших кинопремьер с артистом не запланировано.

