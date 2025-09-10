Юбилей, сильное похудение, суд за квартиру: как живет певица Лариса Долина

Народная артистка России Лариса Долина сегодня, 10 сентября, празднует 70-летие. Какие последние новости о ней известны, чем завершился суд за ее квартиру?

Чем известна Долина

Лариса Долина родилась 10 сентября 1955 года в Баку, в трехлетнем возрасте с семьей переехала в Одессу. Она окончила эстрадное отделение Музыкального училища имени Гнесиных и эстрадный факультет по классу вокала Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных.

Карьеру певицы Долина начала в 1971 году в оркестре «Мы одесситы», затем была солисткой Государственного эстрадного ансамбля Азербайджана, а в середине 80-х стала выступать сольно. За годы карьеры она выпустила более 20 альбомов. Наиболее известны композиции исполнительницы: «Погода в доме», «Стена», «Вечная любовь», «Три белых коня», «Дельтаплан» и другие.

Что известно о личной жизни Долиной

Лариса Долина была замужем три раза. Первый брак с джазовым музыкантом Анатолием Миочинским продлился семь лет, в нем родилась дочь Ангелина. Артистка подала на развод из-за пристрастия супруга к алкоголю.

«Линочке было полтора годика, наверное. Я в охапку ее схватила и уехала в Одессу к маме. Я больше не могла жить со своим мужем-алкоголиком. Это ежедневное беспробудное пьянство, которое довело меня до ручки», — рассказывала она.

В 1987 году Лариса Долина вышла замуж за бас-гитариста Виктора Митязова. Спустя 11 лет брака они развелись, певица начала отношения с музыкантом Ильей Спициным, с которым рассталась в 2016 году. По ее словам, вновь выходить замуж она не собирается.

«Я трижды была замужем. И мне так хорошо сейчас», — говорила певица.

Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как Долина помогает ВС РФ

После начала спецоперации Лариса Долина поддержала действия российской власти и отправилась в Донбасс, где выступила перед местными жителями. За поддержку спецоперации певица в январе 2023 года была внесена в санкционные списки Украины, а в феврале того же года попала под санкции Канады. Также ей запрещен въезд на территорию Латвии, из-за чего она выставила на продажу свою квартиру в Юрмале.

Сейчас Долина активно участвует в помощи ВС РФ. В июне артистка передала военнослужащим мотострелкового полка Вооруженных сил России квадрокоптеры и FPV-дроны.

«Я так же, как весь наш народ, хочу скорейшей победы. Помощь фронту — это самое важное. Объединение страны вокруг общей цели помогает ребятам морально, они знают, что их ждут, что за них переживают. Это дает им силы», — сказала она.

Чем завершился суд за квартиру Долиной

Весной 2024 года Лариса Долина стала жертвой злоумышленников, которые, представившись сотрудниками полиции, предупредили ее о готовящемся мошенничестве с ее недвижимостью. Певицу убедили продать квартиру в жилом комплексе «Ксеньинский» в Хамовниках и перевести вырученные средства вместе с личными сбережениями на якобы «безопасный счет».

Покупательницей недвижимости за 112 млн рублей выступила Полина Лурье, сделка купли-продажи была заключена 24 июня. После этого Долина продолжила проживать в квартире. Инцидент получил развитие в августе, когда к артистке пришли неизвестные, заявившие о своих правах на собственность. Певица, осознав, что стала жертвой мошенников, отказалась освобождать помещение и обратилась в правоохранительные органы. В результате на квартиру был наложен арест.

28 марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил требования Долиной об оспаривании сделок по отчуждению квартиры, сделав ее единственной законной владелицей недвижимости. 8 сентября Мосгорсуд признал это решение законным.

Лариса Долина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Долина

Сегодня, 10 сентября, Ларисе Долиной исполнилось 70 лет. Юбилей певица отмечает концертом «В кругу друзей» на сцене Кремлевского дворца.

В день рождения Долина получила поздравления от президента РФ Владимира Путина, который отметил ее самобытный талант и прекрасные вокальные данные, и премьер-министра России Михаила Мишустина, он назвал артистку «блистательной певицей».

Незадолго до юбилея Долина была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Артистка сейчас продолжает творческую деятельность и работает в Московском государственном институте культуры в качестве заведующей кафедрой эстрадно-джазового искусства.

На днях Долина приняла участие в съемках программы «Секрет на миллион», где поделилась подробностями своей диеты. По словам певицы, сейчас ее вес составляет 56,5 кг. В последний раз в сутках она ест в 14:00. Исполнительница полностью отказалась от молочных изделий, арбуза, дыни, яблок, томатов, меда и многих других продуктов.

