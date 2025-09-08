Мосгорсуд поставил точку в деле о квартире Долиной

Мосгорсуд признал законным решение Хамовнического районного суда Москвы о возвращении певице Ларисе Долиной квартиры, которую она потеряла из-за действий телефонных мошенников, сообщили ТАСС в суде. Иск был удовлетворен в полном объеме, а право собственности ответчицы аннулировано.

Решение первой инстанции по иску Долиной к Лурье оставлено без изменения, — говорится в сообщении.

28 марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил требования Долиной об оспаривании сделок по отчуждению квартиры, сделав ее единственной законной владелицей недвижимости. При этом Полине Лурье, которая оспаривала право на владение квартирой в Хамовниках, суд отказал. Женщина также называла себя законной собственницей жилья.

Скандал вокруг квартиры Долиной разгорелся в августе 2024 года. Певица стала жертвой крупного обмана мошенников. Аферисты вынудили певицу продать квартиру в Москве и перевести деньги неизвестным после нескольких месяцев «обработки». Новой «владелицей» жилья считалась 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье, которая работала в столичной инженерно-консалтинговой компании.

В июле 2025 года прокуратура получила для утверждения обвинительного заключения уголовное дело о мошенничестве с участием Долиной. Как сообщила пресс-служба ведомства, следственные мероприятия по данному делу полностью завершены. Согласно материалам расследования, преступные действия совершались организованной группой, в состав которой, помимо установленных лиц, входили и другие, пока не идентифицированные соучастники.