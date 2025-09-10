Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 12:15

Александр Збруев вышел на связь после отказа выйти на сцену

Збруев рассказал, что не вышел на сцену «Ленкома» из-за поднявшегося давления

Александр Збруев Александр Збруев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народный артист РСФСР Александр Збруев отказался от госпитализации перед спектаклем в «Ленкоме». В беседе с ТАСС актер рассказал, что у него поднялось давление, но сейчас он чувствует себя нормально.

Да, поднялось давление. В моем возрасте это бывает — ничего такого здесь нет. Сейчас я чувствую себя нормально, — заявил Збруев.

Збруеву стало плохо перед юбилейной, 250-й постановка «Вишневого сада». В спектакле он играет брата Раневской, но перед выходом на сцену он пожаловался на слабость и сильное головокружение. В итоге артиста заменили. Врачи осмотрели актера, но решили его не госпитализировать — ему порекомендовали постельный режим.

Ранее стало известно, что певец Юрий Антонов не смог присутствовать на премии «Триумф года» из-за очередного приступа болей в ногах. За него награду забрал его близкий друг Владимир Ильичев. После этого музыкант опроверг информацию, что к нему домой приезжали врачи. Между тем он признался, что страдает от боли в колене. Других подробностей певец не раскрыл.

Александр Збруев
актеры
спектакли
давление
здоровье
театры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка развозила наркотики на каршеринговом авто
Оскорбивший молдаван министр может поплатиться за свои слова
В Москве открыта трамвайная линия без контактной сети
«Спрятаться за спину НАТО»: генерал объяснил появление БПЛА над Польшей
«Сложностей нет»: адвокат рассказал, как Смолову избежать реального срока
В деле о хищениях на фортификациях могут появиться новые фигуранты
Туск заговорил о войне с Россией после скандала с БПЛА над Польшей
Жена пропавшего российского пловца обвинила власти Турции в халатности
Российский пенсионер изнасиловал беспомощную 10-летнюю девочку
Появились первые кадры пожара на складе рядом с конюшней в Подмосковье
Крупный пожар охватил мебельный склад в Подмосковье
Адвокат раскрыл, какое наказание реально грозит Смолову
В Госдуме раскрыли, кто стоит за инцидентом с беспилотниками в Польше
В Москве мужчина попытался рассчитаться купюрами «банка приколов» и попался
Стало известно, как сильно затянется проверка военблогера Алехина
Подозреваемому в мошенничестве военблогеру Алехину грозит уголовное дело
В генпрокуратуре США потребовали максимальный срок для убийцы украинки
Стало известно о судимости военблогера Алехина
Актриса из Петербурга попалась на жестоком обращении с собаками
Ситуация в Непале сегодня, 10 сентября: протесты, поджоги, что с россиянами
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.