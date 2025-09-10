Александр Збруев вышел на связь после отказа выйти на сцену Збруев рассказал, что не вышел на сцену «Ленкома» из-за поднявшегося давления

Народный артист РСФСР Александр Збруев отказался от госпитализации перед спектаклем в «Ленкоме». В беседе с ТАСС актер рассказал, что у него поднялось давление, но сейчас он чувствует себя нормально.

Да, поднялось давление. В моем возрасте это бывает — ничего такого здесь нет. Сейчас я чувствую себя нормально, — заявил Збруев.

Збруеву стало плохо перед юбилейной, 250-й постановка «Вишневого сада». В спектакле он играет брата Раневской, но перед выходом на сцену он пожаловался на слабость и сильное головокружение. В итоге артиста заменили. Врачи осмотрели актера, но решили его не госпитализировать — ему порекомендовали постельный режим.

Ранее стало известно, что певец Юрий Антонов не смог присутствовать на премии «Триумф года» из-за очередного приступа болей в ногах. За него награду забрал его близкий друг Владимир Ильичев. После этого музыкант опроверг информацию, что к нему домой приезжали врачи. Между тем он признался, что страдает от боли в колене. Других подробностей певец не раскрыл.