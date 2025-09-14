Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 сентября: где сбои в РФ

Сегодня, 14 сентября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской области и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов сотовых операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, какие сайты и соцсети работают при ограничениях?
Где в России не работает мобильный интернет 14 сентября
Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в воскресенье, 14 сентября, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов сообщают, что из-за отсутствия сигнала и падения скорости соединения не могут воспользоваться поисковыми системами, загрузить мобильные приложения и отправить файлы в мессенджерах.
Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 14 сентября поступило от пользователей T2 (Tele2). Порядка 13% жалоб об отсутствии связи приходятся на Татарстан, Самарскую и Ростовскую области, 10% — на Москву и Новосибирскую область, 7% — на Приморский и Красноярский края, Магаданскую, Нижегородскую и Рязанскую области, 3% — на Санкт-Петербург и Кировскую область.
Абоненты других сотовых операторов также сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. Большинство жалоб зафиксировано из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии, Свердловской, Ленинградской и Смоленской областей.
Почему не работает мобильный интернет 14 сентября
Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключение мобильного интернета или падение скорости с 4G до 2G может наблюдаться в период угрозы БПЛА. Подобные меры связаны с обеспечением безопасности россиян, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, — все оправданно. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — сказал он.
В Мурманске 14 сентября могут наблюдаться сбои в работе мобильного интернета из-за ограничений, которые будут введены на время проведения фестиваля спорта «Гольфстрим». Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы города Иван Лебедев.
«Для обеспечения безопасности граждан, защиты общественного порядка на территории областного центра возможно введение временных ограничений доступа к мобильному интернету. Прошу с пониманием отнестись к указанным мерам. Безопасность людей на первом месте», — отметил он.
В оперштабе Краснодарского края объяснили, что ограничения на работу мобильного интернета вводят при поступлении сигнала «Беспилотная опасность». Полноценную работу операторы связи восстанавливают сразу же после отмены режима опасности БПЛА.
Какие сайты и соцсети доступны в период ограничений
В периоды ограничений работы мобильного интернета операторы связи в пилотном режиме будут обеспечивать доступность «Госуслуг», соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национального мессенджера MAX, сервисов «Яндекса», маркетплейсов Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, официального сайта платежной системы «Мир», сайтов правительства и администрации президента России, федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Также в Минцифры РФ заявили, что планируют расширить список интернет-ресурсов, которые будут доступны в период ограничений в работе мобильного интернета. Ожидается, что в обновленный перечень войдут сайты СМИ, банков и аптек.
Читайте также:
Магнитные бури сегодня, 14 сентября: что завтра, проблемы с давлением, боли
«Москва слезам не верит», Домогаров, дети: как живет Марина Александрова
Отказ выйти на сцену, болезнь дочки, мнение об СВО: как живет актер Збруев