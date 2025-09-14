Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 сентября: где сбои в РФ

Сегодня, 14 сентября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской области и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов сотовых операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, какие сайты и соцсети работают при ограничениях?

Где в России не работает мобильный интернет 14 сентября

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в воскресенье, 14 сентября, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов сообщают, что из-за отсутствия сигнала и падения скорости соединения не могут воспользоваться поисковыми системами, загрузить мобильные приложения и отправить файлы в мессенджерах.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 14 сентября поступило от пользователей T2 (Tele2). Порядка 13% жалоб об отсутствии связи приходятся на Татарстан, Самарскую и Ростовскую области, 10% — на Москву и Новосибирскую область, 7% — на Приморский и Красноярский края, Магаданскую, Нижегородскую и Рязанскую области, 3% — на Санкт-Петербург и Кировскую область.

Абоненты других сотовых операторов также сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. Большинство жалоб зафиксировано из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии, Свердловской, Ленинградской и Смоленской областей.

Почему не работает мобильный интернет 14 сентября

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключение мобильного интернета или падение скорости с 4G до 2G может наблюдаться в период угрозы БПЛА. Подобные меры связаны с обеспечением безопасности россиян, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, — все оправданно. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — сказал он.

В Мурманске 14 сентября могут наблюдаться сбои в работе мобильного интернета из-за ограничений, которые будут введены на время проведения фестиваля спорта «Гольфстрим». Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы города Иван Лебедев.

Фестиваль спорта «Гольфстрим» в Мурманске Фото: Лев Федосеев/ТАСС

«Для обеспечения безопасности граждан, защиты общественного порядка на территории областного центра возможно введение временных ограничений доступа к мобильному интернету. Прошу с пониманием отнестись к указанным мерам. Безопасность людей на первом месте», — отметил он.

В оперштабе Краснодарского края объяснили, что ограничения на работу мобильного интернета вводят при поступлении сигнала «Беспилотная опасность». Полноценную работу операторы связи восстанавливают сразу же после отмены режима опасности БПЛА.

Какие сайты и соцсети доступны в период ограничений

В периоды ограничений работы мобильного интернета операторы связи в пилотном режиме будут обеспечивать доступность «Госуслуг», соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национального мессенджера MAX, сервисов «Яндекса», маркетплейсов Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, официального сайта платежной системы «Мир», сайтов правительства и администрации президента России, федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Также в Минцифры РФ заявили, что планируют расширить список интернет-ресурсов, которые будут доступны в период ограничений в работе мобильного интернета. Ожидается, что в обновленный перечень войдут сайты СМИ, банков и аптек.

