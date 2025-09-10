«Москва слезам не верит», Домогаров, дети: как живет Марина Александрова

Актриса Марина Александрова активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

Что известно о карьере и личной жизни Александровой

Марина Александрова (Пупенина) родилась 29 августа 1982 года в венгерском городе Кишкунмайша. Окончила Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина.

Артистка снималась в картинах «Империя под ударом», «Северное сияние», «Бедная Настя», «Виола Тараканова», «Счастье ты мое», «Крутой маршрут», «Правда скрывает ложь», «Гаражи», «Срочно! Ищу мужа», «Мосгаз», «Екатерина», «Паук», «Шакал», «Манюня», «Хочу замуж», «Точка ноль», «Макрон» и других. Всего в ее фильмографии более 80 работ.

С 2005 по 2007 год Александрова состояла в отношениях с народным артистом России Александром Домогаровым.

В 2008 году она вышла замуж за коллегу Ивана Стебунова. В браке они прожили два года. Стебунов признавался, что развод случился из-за его измены.

«Я изменил во Львове на съемках. По глупости, в нетрезвом состоянии, и все. Все выключилось тут же, закончилось, это был неправильный поступок. Я не признавался, но женщины сразу такое понимают. Я вернулся домой совершенно другим. Эта история наверняка бы закончилась, мы ведь с Мариной совершенно разные люди, но не так рано, и за это обидно», — рассказывал он в программе «Судьба человека».

Сейчас артистка состоит в отношениях с режиссером Первого канала, журналистом-международником Андреем Болтенко. В 2012 году у пары родился сын Андрей, в 2015 году — дочь Екатерина.

Чем сейчас занимается Александрова

Марина Александрова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Ханума», «Пижама на шестерых», «Варшавская мелодия», «Страсти по объявлению» и «Маяковский. Любовь».

В 2025 году она снялась в сериалах «Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш», «Москва слезам не верит. Все только начинается» и «Дыши».

