10 сентября 2025 в 19:40

Восхищение Путиным, помощь Киркорову, слова о смерти: как живет Пугачева

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Народная артистка СССР Алла Пугачева впервые за долгое время дала интервью и рассказала о событиях в ее жизни за последние три года. Почему она уехала за границу, с каким призывом обратилась к россиянам, что сказала о SHAMAN и Филиппе Киркорове?

Почему Пугачева уехала из России в 2022 году

Алла Пугачева в интервью Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) сообщила, что в 2022 году, после начала спецоперации, ей потребовалась помощь израильского врача, в связи с чем она покинула Россию. В тот момент на нее обрушилась критика, затем ее супруга комика Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) признали иноагентом, на фоне чего, по ее словам, их дети — двойняшки Елизавета и Гарри — столкнулись с травлей в школе. Тогда семья приняла решение о переезде.

«Мы собрали чемоданчики. С собой у нас было $30 тысяч, которые можно было провезти, и уехали в Израиль. Скажу честно, это была такая острая боль для меня, что это так происходит», — заявила Пугачева.

Алла Пугачева и Максим Галкин Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Певица не считает себя предателем. Она отметила, что решение об отъезде в праве принять каждый человек.

«А что я, собственно, предала? Я давно сказала, что могу покинуть страну, если она меня предаст. Она меня предала», — пояснила Примадонна.

Что Пугачева сказала о SHAMAN и Киркорове

Алла Пугачева заявила, что считала заслуженного артиста России Ярослава Дронова (SHAMAN) талантливым исполнителем народных песен и верила в него.

«Сейчас мне, конечно, смотреть на это больно. Но бабло победило добро. Человек добился того, что он хотел, он талантливый. Но я не думала, что он настолько прагматичен. Все песни, которые он поет, я чувствую, что это как кимвал звенящий», — сказала она.

Говоря о своем бывшем супруге народном артисте РФ Филиппе Киркорове, Пугачева сообщила, что их брак помог ему добиться успеха.

«Он не может быть на меня в обиде, я ему дала все, что могла», — уточнила исполнительница.

Что Пугачева сказала о Путине

Алла Пугачева призналась, что ранее была в восторге от президента России Владимира Путина и голосовала за него, а также дружила с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.

«Путин не глупый человек, я же его знаю. Я голосовала, я была в таком восторге! Он говорил потрясающе правильные вещи, даже про Украину. Все то, что я думала, — он это говорил. Конечно, для меня сейчас это шок… Все знают, что я против войны и считаю, что очень пострадала наша страна. Во вторую, правда, очередь. В первую — Украина», — сказала она.

Владимир Путин награждает Аллу Пугачеву орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 2014 год Владимир Путин награждает Аллу Пугачеву орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 2014 год

Как сейчас живет Пугачева

Алла Пугачева продолжает жить за границей и заявила, что сейчас всем довольна, однако со словом «дом» у нее по-прежнему ассоциируется замок в деревне Грязь. Певица считает, что ее дети смогут вернуться в особняк в Подмосковье.

Артистка также призналась, что не боится смерти.

«Почему я должна ее бояться? Я не хочу быть немощной и не хочу, чтобы были страшные боли какие-то. Чего я хочу? Красиво в глубокой старости среди своих близких и любимых погаснуть, как свеча. Так и будет», — отметила она.

Исполнительница утверждает, что она знает, что будет дальше, но заявила, что не вправе говорить об этом.

«Давай доживем до 2027 года, запомни — 2027 год», — сказала она.

Пугачева также призвала россиян стремиться к хорошему и ничего не разрушать, а наоборот, созидать.

