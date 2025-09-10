Восхищение Путиным, помощь Киркорову, слова о смерти: как живет Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева впервые за долгое время дала интервью и рассказала о событиях в ее жизни за последние три года. Почему она уехала за границу, с каким призывом обратилась к россиянам, что сказала о SHAMAN и Филиппе Киркорове?

Почему Пугачева уехала из России в 2022 году

Алла Пугачева в интервью Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) сообщила, что в 2022 году, после начала спецоперации, ей потребовалась помощь израильского врача, в связи с чем она покинула Россию. В тот момент на нее обрушилась критика, затем ее супруга комика Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) признали иноагентом, на фоне чего, по ее словам, их дети — двойняшки Елизавета и Гарри — столкнулись с травлей в школе. Тогда семья приняла решение о переезде.

«Мы собрали чемоданчики. С собой у нас было $30 тысяч, которые можно было провезти, и уехали в Израиль. Скажу честно, это была такая острая боль для меня, что это так происходит», — заявила Пугачева.

Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Певица не считает себя предателем. Она отметила, что решение об отъезде в праве принять каждый человек.

«А что я, собственно, предала? Я давно сказала, что могу покинуть страну, если она меня предаст. Она меня предала», — пояснила Примадонна.

Что Пугачева сказала о SHAMAN и Киркорове

Алла Пугачева заявила, что считала заслуженного артиста России Ярослава Дронова (SHAMAN) талантливым исполнителем народных песен и верила в него.

«Сейчас мне, конечно, смотреть на это больно. Но бабло победило добро. Человек добился того, что он хотел, он талантливый. Но я не думала, что он настолько прагматичен. Все песни, которые он поет, я чувствую, что это как кимвал звенящий», — сказала она.

Говоря о своем бывшем супруге народном артисте РФ Филиппе Киркорове, Пугачева сообщила, что их брак помог ему добиться успеха.

«Он не может быть на меня в обиде, я ему дала все, что могла», — уточнила исполнительница.

Что Пугачева сказала о Путине

Алла Пугачева призналась, что ранее была в восторге от президента России Владимира Путина и голосовала за него, а также дружила с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.

«Путин не глупый человек, я же его знаю. Я голосовала, я была в таком восторге! Он говорил потрясающе правильные вещи, даже про Украину. Все то, что я думала, — он это говорил. Конечно, для меня сейчас это шок… Все знают, что я против войны и считаю, что очень пострадала наша страна. Во вторую, правда, очередь. В первую — Украина», — сказала она.

Владимир Путин награждает Аллу Пугачеву орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 2014 год

Как сейчас живет Пугачева

Алла Пугачева продолжает жить за границей и заявила, что сейчас всем довольна, однако со словом «дом» у нее по-прежнему ассоциируется замок в деревне Грязь. Певица считает, что ее дети смогут вернуться в особняк в Подмосковье.

Артистка также призналась, что не боится смерти.

«Почему я должна ее бояться? Я не хочу быть немощной и не хочу, чтобы были страшные боли какие-то. Чего я хочу? Красиво в глубокой старости среди своих близких и любимых погаснуть, как свеча. Так и будет», — отметила она.

Исполнительница утверждает, что она знает, что будет дальше, но заявила, что не вправе говорить об этом.

«Давай доживем до 2027 года, запомни — 2027 год», — сказала она.

Пугачева также призвала россиян стремиться к хорошему и ничего не разрушать, а наоборот, созидать.

Читайте также:

Похвала Зеленского, новый имидж, бездетность: как живет Светлана Ходченкова

Прилучный, новый роман, скандалы на съемках: как живет Кристина Асмус

Ураганы и похолодание до 0? Погода в Москве в начале недели: чего ждать